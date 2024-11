Njemu ostaje čitava imperija: Evo ko je naslednik Miodraga Kostića, otkrivena vrednost imovine!

Ugledni biznismen i osnivač MK Group, Miodrag Kostić, preminuo je danas u 65. godini života.

Biznismen Miodrag Kostić preminuo je 13. novembra u svojoj 65. godini, saopštili su iz MK Group.

Kostić, poznat kao "srpski kralj šećera", imao je više od 30 godina iskustav u privatnom biznisu, a bio je jedan od najuspešnijih i najbogatijih poslovnih ljudi, ne samo u Srbiji, već i u regionu.

Kostić je osnovao i bio na čelu "MK Group" koja je danas jedan od najuspešnijih poslovnih sistema u Srbiji.

Miodrag Kostić je od 1990. do 1999. godine bio u braku sa Marijanom Mateus, a sa njom ima troje dece - ćerke Dajanu i Anđelu i sina Aleksandra. Starija ćerka Dajana, koja ima trideset dve godine, udata je za Damira Ahmetova, naslednika najbogatijeg Ukrajinca, sin Aleksandar uspešno vodi očeve kompanije, a o najmlađoj Anđeli najmanje se zna.

Naslednik imperije Miodraga Kostića

Sin Aleksandar, tridesetogodišnji potpredsednik "MK Group", uspešan je poslovni čovek kojem je otac dao puno poverenje u vođenju kompanija i predstavlja naslednika porodičnog poslovnog carstva. Aleksandar igra ključnu ulogu u daljem vođenju i razvoju kompanije koja se ističe u poslovnim krugovima. Njegovo prisustvo na CEO Samitu Beograd 1. decembra 2023. godine pružilo je učesnicima ekskluzivan uvid u životnu priču i poslovnu strategiju naslednika koji, uprkos svojim tridesetim godinama, već obavlja odgovorne funkcije u jednoj od vodećih kompanija u regionu.

Aleksandar Kostić je šest godina potpredsednik "MK Group" koju je osnovao njegov otac pre tačno 40 godina. Kompanija, u kojoj radi 4.000 ljudi, bavi se poljoprivredom, turizmom i energetikom. Mlađi Kostić je i potpredsednik AEC (Agri Europe Cyprus) bankarske grupe, pod čijom kontrolom se nalaze MV investments, AIK i slovenačka Gorenjska banka.

Polja ekspertize Aleksandra Kostića su investiciona i biznis strategija, finansijski menadžment, portfolio i menadžment imovine, kao i bankarstvo. On je nedavno, na 40. godišnjici kompanije, najavio novi investicioni ciklus od 1,6 milijardi evra u naredne tri godine.

Vrednost imenovine od 500 miliona evra

Kostić je odgovoran za efikasno i efektivno poslovanje i pravilno upravljanje resursima. Aktivno je uključen u definisanje strategije holdinga, a sa ostatkom tima radi na sprovođenju vizije predsednika korporacije. Vrednost imovine Miodraga Kostića pre nekoliko godina je američki Forbes procenio na više od 500 miliona evra. Aleksandar Kostić je diplomirao ekonomiju na Royal Holloway Univerzitetu u Londonu, oženjen je i otac je dvoje dece.

"Jeste teret biti sin oca koji ima briljantan um. Teško je prihvatiti da nikad nećeš biti bolji od njega. Ali, sa druge strane, njegov put je bio teži od mog. Njemu je bilo teže da sve to stekne. Imao sam spartansko vaspitanje, prošao sam sva radna mesta u firmi - od fizičkih do menadžerskih poslova. 'Ne računaj na to da ćeš da trošiš moje bogatstvo' – taj film nećeš da gledaš", tako je Aleksandar nedavno odgovorio na pitanje Milana Ćulibrka - da li je teško graditi karijeru u biznisu pored izrazito uspešnog oca, kao što je Modrag Kostić.

Danas Aleksandar kaže da uživa u poslu, voli da radi, ima odlične saradnike i ima čast da kao potpredsednik MK Group preuzme od oca upravljanje kompanijom. Ali, kada je imao 14 godina, otac je smatrao da treba da počne od fizičkih poslova:

"Pošto je trebalo ograditi neke parcele koje su tek kupljene, postavljao sam metalnu ogradu na 42 stepena Celzijusa. Posle dve nedelje sam se onesvestio, a moja baka, očeva majka, rekla mu je da će da ga se odrekne, jer me maltretira", ispričao je u polu-šali Aleksandar.

Autor: S.Z.