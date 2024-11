Nestala glumica Maja iz čuvene serije! Suprug odbija saradnju sa policijom, porodica očajna! Traga se i za njene 2 stvari

Zvezda "Tračare", glumica Šanel Maja Benks misteriozno je nestala u Los Anđelesu, a njena porodica tvrdi da njen muž neće sarađivati sa policijom.

Benks (36) se pojavila se u trećoj sezoni hit TV emisije kao Sojer Benet.

Članovi porodice Banks, uključujući njenu mamu, Džudi i rođak Daniel, doleteli su da pomognu u potrazi. Veruje se da su njeni voljeni postali zabrinuti za njen život, kada je ona prestala da se iznenada čuje s njima, iako joj je to bila rutina.

Rođaka Daniel rekla je za "ABC7 News":

