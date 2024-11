Nakon što su njena majka i tetka prijavile nestanak, glumica odlučila da prekine ćutnju: NAPOKON SAM SLOBODNA!

Oglasila se glumica Šanel Maja Benks, iz popularne serije "Tračara" čiji je nestanak prijavljen ranije ovog meseca u Los Andjelesu.

Glumičina majka i tetka su prijavile njen nestanak nakon toga što su utvrdile da je nema u njenoj kući u Los Andjelesu.

Sada se oglasila glumica i tvrdi da ne zeli da se vrati porodici, takodje navodi da je kroz svojih 36. godina života bila mučno zlostavljana.

"Zovem se Šanel Benks, ja sam 36-godišnja Amerikanka i ceo svoj život ćutke nosim bol rituala, zlostavljanja, manipulacije i beskrajne muke koje sam trpela neprekidno od kada sam bila bespomoćna beba, u rukama moje takozvane porodice, koja je veoma zabrinuta zbog mog trenutnog boravka", rekala je Benks za True Krime Nevs

Srela sam se sa policijom i potvrdila da ne samo da sam dobro, već sam konačno slobodna."Kažu, kada ste slobodni u Hristu Isusu, zaista ste slobodni, pa sam rekla svom mužu pre šest dana da ću se krstiti. Odvezao me je do aerodroma i onda sam otišao na nedelju dana ... To sam videla i kao priliku da pobegnem iz kaveza"

Osim što odbija da se vrati kući, Šanel želi i "pravdu".

-Objavljujem jasan poziv onima na visokim položajima koji još uvek imaju dušu i žele da je zadrže u ovakvom vremenu. Javite se. -rekla je.- Pomozite mi. Nikada više neću dozvoliti da me ućutkaju, a ponajmanje moji zlostavljači.Tokom 36 strašnih godina, morala sam da trpim najgnusnija zlostavljanja.

Prisetimo se ranijih izjava njene porodice i prijatelja u toku potrage za glumicom:

-Pet dana bez glasa od moje rođake su crvene zastave i zvona za uzbunu - rekla je Benksova rođaka Danijel-Tori Sing u sredu, 13. novembra.

-Nikad ne prođe više od 48 sati a da ne razgovara sa mnom ili njenom mamom. Ta devojka mi je više kao starija sestra.

-Ona nikad ne bi otišla nigde a da ne kaže ni mami ni meni. Primetili smo 10. novembra da njen muž ima razbijenu usnu i tragove i ogrebotina na vratu i rukama, tvrdi Sing preko opisa GoFundMe.

Policijska uprava Los Anđelesa otkrila je nekoliko sati kasnije da je Benks pronađena na sigurnom.

-Ona je dobro - rekao je portparol LAPD Čarls Miler za People i dodao,Nema opasnosti. Ona je OK. Ona je za nas izbačena iz sistema nestalih osoba i mi smo zatvorili našu istragu.

Autor: K.Kelava