Ove simptome morate znati! Naša pevačica zaradila teško oboljenje: Imala sam pečate po telu, sve me je peklo, kosa opadala...

Pevačica Ema Radujko jedva je izašla na kraj sa zdravstvenim problemom koji joj se desio usled velikog stresa, te je po telu primetila pečate i crvenilo.

Naime, ona tvrdi da osam meseci nije mogla da se izbori sa ovim problemom, a doktori su joj potvrdili i objasnili sa čime tačno ima problem.

- Prošle godine sam bila pod tolikim stresom, da sam dobila jednu kožnu bolest, pitriazis rozea se zove. Jedno osam meseci nisam mogla da izlečim to. To je bilo svuda po telu, pečati oko glave, oko kose, kosa mi je opadala. Imala sam po grudima, po stomaku, to je bilo crveno, peče, izgleda kao psorijaza, imaš po celom telu - rekla je Ema u jednoj radijskoj emisiji, pa je dodala:

- Na kraju smo uspeli da sredimo sve to, i više se problem te vrste nije javljao. Svakako mislim da nekad nismo ni svesni na kom nivou stresu utiče na nas i šta može da nam uradi u telu.

Autor: D.T.