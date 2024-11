Folk pevača žena optužila da joj je pretio smrću! Reagovala policija, on zavapio: Otela mi je kuću!

Pevač Sejo Kalač poslednjih godina gotovo da se ne pojavljuje u javnosti, te retko i nastupa, a prošle godine našao se u centru skandala.

Izvesna Sonja Jović iz Zagreba tvrdila je da je Sejo uhapšen nakon što joj uputio jezive pretnje, a on je tada bio prinuđen da se oglasi i otkrije svoju stranu priče. Naime, vlasnica kafane u kojoj je često boravio pevač optužila ga je da je često dolazio u kuću koju je otkupila od njega i da joj je pretio smrću.

- To nije tačno, ta žena sve izmišlja. Zakačila se žena za mene, hoće da se eksponira, da bude popularna preko mog imena. Ona me uopšte ne interesuje, samo neka me ostavi na miru- istakao je Sejo, a na pitanje čija je kuća koju Sonja pominje da je otkupila od njega zbog dugova, pevač negira da ju je uopšte sam i prodao.

– Otela je tu moju kuću i ne pušta me. Želim da je se klonim, da me ostavi na miru. Moja bivša žena je prodala tu kuću, ja sam joj potpisao punomoć, ona je to prodala mimo mog znanja - rekao je Kalač i dodao da nikada nikome nije pretio.

- Kakva pretnja, kakvi bakrači, pusti to. Ja sam samo bio tu ispred kuće i otišao. Nikome nisam pretio - istakao je Sejo i dodao da više nikoga neće da napada, samo da ga ostave na miru.

