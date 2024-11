ZA SREĆAN RAZVOD BRAKA! Posle haosa u marketu Desingerica šokirao objavom: Bivšoj ženi Neveni...

Reper ne prestaje da šokira javnost!

Kontroverzni reper Desingerica na društvenim mrežama podelio je snimak svadje iz marketa sa suprugom Nevenom, koji je izazvao lavinu komentara. Na snimku se vidi kako reper uporno udara u proizvod koji zatim iz Nevenine ruke pada na pod. Supruga mu nije ostala dužna, besno ga je udarila po glavi. Reper je jauknuo, zatim počeo da se smeje.

Nije nam strano da reper supruzi ume da priredi ovakve scene, a javnost zbog njihove prirode i spontanosti često ne zna da li je reč o šali ili realnoj situaciji.

Sada je nakon scene iz marketa podelio snimak iz kola.

Reper je usnimio svoje nove patike, kojima je vidno oduševljen pa poručio:

- Za srećan razvod braka. Srećan razvod braka bivšoj ženi Neveni - poručio je on, dok je snimao kutiju sa patikama, a mnogi su ovo shvatili kao šalu.

Prisetimo se, Desingerica je nedavno gostovao u emisiji gde je opet svojom izjavom šokirao mnoge:

- Da se kandidujem za gradonačelnika bilo gde, pobedio bih! Okupio bih više ljudi nego Stanivuković! Ljudi biraju, nema šta tu neko da mi da - rekao je reper. On je, odgovarajući na pitanje da li loše utiče na decu, rekao kako je to više pitanje za roditelje, a ne za njega. - Šta ja imam da brinem za tuđu decu. Nije njima mesto u klubu na mom nastupu. Ako se neko ugleda na mene, šta ja to radim loše, ja sam uspešan. Ja bih želeo da se ugledaju na to - rekao je tada Desingerica.

Autor: K.Kelava