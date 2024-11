MANIPULATORI OSETE ŽRTVU I ZNAJU GDE TREBA DA UDARE! Džehva ogolila dušu o vezi s Ninom Čelebićem: On je moja greška, jedno ništa! (FOTO)

Pevačica je prvi put ogolila dušu o odnosu s košarkašem Ninom Čelebićem.

Teodora Džehverović godinama je bila u vezi sa košarkašem Ninom Čelebićem, a iako su svi mislili da im ljubav cveta, sudeći po fotragijama koje je pevačica delila s partnerom, nakon dve godine oni su svoj odnos prekinuli. Ni jedan ni drugi tada nisu pričali šta je bio okidač za prekid veze, a pevačica je nakon dve godine odlućila da ogoli dušu i otkrije šta sve nije bilo dobro u njihovom odnosu.

Kako je rekla, kaje se zbog odnosa sa beogradskim sportistom, te ističe da je njihov odnos bio toksičan.

- Mislim da je bio pogrešan za mene. Možda je on najbolji za nekog, ali je za mene ta osoba bila definitivno pogrešna. Možda je bezveze da sada, sa ove tačke gledišta, ovako komentarišem, ali ja mislim da tada nisam dovoljno cenila sebe. Mislim da je to bila moja greška i zbog toga sam udarila glavom u zid - započinje priču Teodora, pa dodaje:

- Nisu se tu dešavale loše stvari, samo je bilo veoma toksično. Jedno ništa. Smatram da devojka kada se zaljubi ne treba da zapusti karijeru, baš suprotno, ljubav nas pokreće. Čim se ti povlačiš, to onda nije istinski pravo. To tada za mene nije bila ljubav. Bio je odnos, ali jako površan. Iako sam tada mislila suprotno. Ako ne ceniš sebe, neće te ni drugi ceniti. To je bila moja greška i iz tog razloga ne mogu da očekujem od njega da me ceni, kada ja to nisam radila. Generalno, manipulatori tog tipa, takve osobe, one to osete… Osete žrtvu i znaju gde treba da udare.

- Smatram da je ok da svi mi prođemo kroz to i koliko god mi je bilo teško, u tom trenutku sam iz svega toga izašla mnogo stabilnija - zaključuje Teodora Džehverović.

