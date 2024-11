NISMO IMALI ZA OSNOVNE NAMIRNICE, A ZELENAŠI SU KORISTILI TO: Dijana Đoković otvorila dušu, pa progovorila o teškim trenucima

Ta briga ju je koštala zdravlja!

Dijana Đoković, majka Novaka Đokovića otvorila je dušu i ispričala o teškim trenucima kroz koje je prošla zajedno sa svojom porodicom.

- Moj muž je mnogo puta već pričao o zelenašima i sve što je rekao je istina. Bila sam uključena u sve to. Ujutru kada se probudiš i nemaš čime da deci kupiš hleb i najosnovnije stvari, to boli. Prosto si očajan jer ne znaš kako da rešiš neke stvari. On je puno puta presipao iz šupljeg u prazno. Pozajmljivao je od jednih, pa da bi njima vratio, uzimao je novac od drugih i tako redom. Bilo je puno neprospavanih noći - priča Dijana u jednoj emisiji.

Otkrila je da su zelenaši zbog teške novčane situacije, često znali da koriste to.

- Kada znaš da nešto mora, imaš cilj i ideš ka njemu. Sećam se kada je Novak išao na juniorski Rolan Garos, neki ljudi su u poslednjem trenutku odustali od sponzorstva, Srđan je morao da uzme na kamatu. Čovek kada je video da mu je frka rekao je: 'Znaš kako, inače je deset posto, ali za tebe je 15, jer vidim da ti se žuri'. I šta ćeš, moraš da uzmeš, jer nemaš vremena za drugu opciju, jer on sutra putuje - nastavlja ona

- U tim trenicima u kući naravno nemamo dinara, Srđan odlazi s Novakom na turnir, a ja bez para za hleb ostajem kod kuće s dvoje male dece. Mislim da smo bili veoma hrabri. Da se rodio u nekoj drugoj državi sve bi bilo drugačije. Ovde nismo imali ničiju podršku, niti pomoć. Ta briga me je kansije koštala zdravlja - ispričala je Dijana Đoković.

Autor: K.Kelava