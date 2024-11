Biti Rom nije trend, to je život: Zejna isprozivala Maju Berović zbog spota u romskom naselju: Imaš dimije, Sarajevo i Bosnu! (FOTO)

Pevačica Maja Berović objavila je novu pesmu za koju je spot snimila u romskom naselju, a tim povodom sada se oglasila i Zejna Murkić.

Naime, Zejna je osudila ovaj postupak, te uputila Maju Berović na tradiciju zemlje iz koje dolazi - Bosnu i Hercegovinu.

- Kad se već snimaju spotovi po mahalama, nadam se i da odnesete neku pomoć i kupite deci jakne. Nije baš sve kul. Ovo društvo sve kapira naopačke. Ne možete svi odjednom da budete Romi. Nije to trend, to je život - rekla je Zejna, pa dodala:

- Maja Berović bi trebalo da snimi spot na foru Bosne, Sarajeva, dimija, sevdaha. Ovo je baš pokušaj spota Edite Aradinović i Ljube. Edita i ja smo Romkinje, pa ima smisla u tim scenama i nema diskriminacije. Vi ne.

Zejna o svom romskom poreklu

Podsetimo, Zejna Murkić neretko govori o svom romskom poreklu na koje je i te kako ponosna, a svoje detinjstvo opisuje kao idilično - dok nije krenula u školu.

- Prvi problem na koji sam naletela u detinjstvu bilo je kada sam krenula u školu i kada sam shvatila da sam drugačija. Vremenom mi je i koža izbledela, ali kao mala bila sam baš baš tamna. Od tada sam navika da ljudi gledaju u mene - pričala je Zejna.

"Ceo život sam izgledala kao da sam iz Afrike došla"

- Govorim u svoje ime, rekla sam da sam ja Romkinja, pa je to uticalo na druge. Pričala sam o svojim problemima, govorila o svom primeru, tako sam dolazila do publike, ličnim primerom. U školi je bilo problema. Ne nađeš društvo, ne voli te učiteljica. Ja sam navikla da me ljudi gledaju čudno - dodala je Murkićeva.

- U smislu da, recimo, kada sam bila mala i super sam pevala i igrala i bila odličan đak, ceo život sam izgledala kao da sam iz Afrike došla, crna, crna, crna, ali slatka. Baš sam bila slatka. I onda sam se na to provlačila, ali kako sam rasla – stvari su mi dolazile poslednje. Recimo, kada uđem u prodavnicu, prodavačica prati mene, a ne moje drugarice - prisetila se pevačica.

- Ja sam u fazonu, ja ne kradem nego ona. I dan danas me prati prodavačica, onda je ja ispitujem, kroz razgovor želim da je pitam – je l' si normalna ženo, ne kradem. Tada bes proradi u meni, želim da se postidi jer je tako reagovala. Ne dešava se to samo u Srbiji, ali moramo da delujemo kao pojedinci i kroz organizacije - zaključila je Zejna.

Autor: M.K.