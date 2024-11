Komšije Nikole Rađena i Milice razvezale jezik: Od početka nije bilo kako treba! Za oboje imaju isto mišljenje

Nekadašnji vaterpolista Nikola Rađen i Milica Ristić stavili su tačku na dvogodišnji brak, a on o razvodu prvobitno nije želeo da govori javno, da bi nakon toga davao izjave koje su bile umivene i diplomatske. Oni su u braku dobili sina Alekseja, a nedavno su doneli odluku da se razvedu, što je iznenadilo javnost.

O razlozima rastanka nisu pričali, iako se šuškalo da Milica ima novog dečka, Rađen je na to pitanje dao odgovor da o majci svog deteta nikada neće reći lošu reč, ali i da je spreman na dogovor zbog naslednika. Komšije još zakonski gledano bračnog para kažu se razvod nazirao.

- Od početka tu ništa nije bilo kako treba, svašta lepo i ružno smo videli. Mislim da su njih dvoje slični i da to nije imalo budućnost. Nakon onog incidenta kada su ljudi sa benzinske pumpe zvali da prijave nasilje, a ona ga posle nije teretila sve je krenulo nizbrdo. Tada nisu bili venčani, i tada su trebali da stave tačku na njihov odnos, rekao je stariji komšija koji ističe da se oboje uljudno jave kada prođu pored njega, ali da im je glava uvek u oblacima.

U obližnjem kafiću, Nikola je bio redovan gost. - Rađenovo društvo nikada nije volelo Milicu, i to su mu jasno stavili do znanja. Ne zato što je ona loša, već zato što je loše uticala na njega. Svi su znali da mu je smetalo to njeno vraćanje sa nastupa usred noći, to što je dovoze ljudi sa kojima je sarađivala i što je znala da sa njima posle svirke ostane na piću. Mislim da su njihove razmirice oko toga počinjale, rekao je dečko iz kafića, koji poznaje oboje.

- Ne mogu da kažem ni da je on kućni tip, često ujutru sedne na kafu pa se taj dan oduži do kasno uveče jer ljudi dolaze i odlaze od njegovog stola, a on ostaje. Zaglavi tako ceo dan, ona ga zove i on se kući vrati pijan - ispričao je.

Devojke koje žive u ulazu pored kažu da je Nikola bio posvećen ovom braku.

- Niko ne zna šta se događa između nečija četiri zida, ali je delovalo da se on smirio pored nje. Slavio je danima kada je dobio sina, viđali smo i njegove ćerke, koja ima sa Anom Kokić da dolaze u posetu. Ne znamo šta se dogodilo, ali nije nas iznenadi razvod - rekle su i dodale da im je Milica delovala detinjasto.

- Malo se kod nje videla neka vrsta razmaženosti, viđamo je sada sa detetom. Mislimo da će se pomiriti i da će Nikola to inicirati, ali je pitanje da li ona hoće. Svakako im je brak bio osuđen na razlaz jer se videlo da se ne slažu.

Autor: Nikola Žugić