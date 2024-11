Sedam dana... Sanja Marinković ne dolazi sebi zbog smrti majke, ovim gestom rasplakala je mnoge (FOTO)

Voditeljka Sanja Marinković je nedavno pretrpela veliki životni udarac kada joj je saopšteno da joj je preminula majka.

Sanja je, sedam dana nakon majčine smrti, ispunila kuću cvećem, da se zaključiti onim koje je njena majka najviše volela.

- Mama... Sedam dana... - kratko je poručila Marinkovićeva uz ovaj prizor.

ZBOG KOGA JE SANJA PLAKALA U EMISIJI?

Voditeljka Sanja Marinković izuzetno je vezana za porodicu, ima sestru i brata, za kojeg kaže da joj je nakon očeve smrti on najveća podrška, a dok je govorila o njemu, jednom prilikom se rasplakala u emisiji.

- On je samo godinu dana mlađi od mene i moram da vam kažem da je mnogo uspešniji od mene. Moj brat je za mene veliki uzor, i on je velika moja podrška i ja u njemu vidim nešto najlepše. Sad ću se rasplakati, ali on je mnogo, mnogo uspešniji od mene i izuzetno mi je drago što ga imam. I mnogo mi je drago što sam njega sačuvala od čitave ove javnosti - rekla je ona tada i dodala:

- Moj tata je iznenada umro i onda je moj brat nekako sad za mene sve. I nije on jedini, ja imam još jednog brata i sestru koji mi puno pomažu. Ali nije lako kada iznenada ostaneš bez tate u nekim najzrelijim godinama, on je nestao za samo tri meseca.



Autor: N.B.