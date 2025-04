Bebica progovorio o svim aktuelnim dešavanjima u Eliti: Žestoko osolio po Aneli, Draganu nazvao folirantom, a ovaj par je podržao! (VIDEO)

Iskreno progovorio!

Nenad Macanović Bebica bio je naredni gost voditelja Darka Tanasijevića u ''Šiša baru'', a on je tom prilikom govorio o svim aktulenim temama u Beloj kući.

- Bebice je l' se osećaš kao balkanski špijun? - upitao je Darko.

- Ne, ali očigledno im ne odgovara šta sam saznao o njima - rekao je Bebica.

- Kako komentarišeš na nominacije? - upitao je Darko.

- Aneli, kao Aneli. Ja se nikad neću pomiriti sa njom, ali je neću izdati ni šta mi je pričala dok me ne bude dirala. Istina je da je nju i Luku spojila informacija da Janjuš neće ući - rekao je Bebica.

- Misliš da Luka nema emocije prema Aneli, ali što je onda brani? - upitao je Darko.

- On je brani jer trpi ogroman pritisak. Njegov sukob sa Enom Čolić mi je katastrofa. Luka i dalje ima emocije prema Sandri i to je vidno - rekao je Bebica.

- Sandra ispada kao da je luda kad priča da joj on dobacuje, a on je sa Aneli. Ja ne mogu da poverujem da on čovek u 38 godina bude sa ženom koja mu se ne dopada? - upitao je Darko.

- Imali su odnose, sa Sandrom to nije mogao. Što nije ispoštovao i Aneli onda? On nije imao dovoljnu volju, motivaciju i strpljenje da čeka Sandru. Ne verujem da smatra Aneli za bilo šta ozbiljno, očekujem njegov obnovljeni kontakt sa Sandrom - rekao je Bebica.

- Da li si primetio peckanja Karića i Anđele? - upitao je Darko.

- To traje danima unazad kad je Anđela pecnula Karića da nije u pravu. Ne znam zbog čega se to dešava. Karić mi nije jasan u mnogim stvarima ove sezone, čudno mi je kako komentariše. Više krivi Stefani za sve nego Matoru koja je zrelija - rekao je Bebica.

- Kako tumačiš Pejino ponašanje? - upitao je Darko.

- Ovde postoji tenzija između parova i mi to pokušavamo da sakrijemo iza nas dok ne pukne. Peja je nesiguran u sebe, ali se vidi da voli Enu. On mi je rekao da je pokušao da izađu iz tog odnosa i da nastave odnos napolju, ali to nije moguće. Ne može da izdrži pritisak, brzo eksplodira. Ne može da se izbori s tim da se Ena svađa sa svima i da nju vređaju - rekao je Bebica.

- Dragana je priznala svoje emocije prema Matoroj, a potom su donele odluke da se odalje. Kako gledaš na to? - upitao je Darko.

- Kao što i ja gajim emocije prema Matoroj, tako i ona. Nije dobro iskoristila momenat između Matore i Matee da se povuče, ali navodno čekaju čestitke roditelja. Vrlo dobro se pravi za stolom - rekao je Bebica.

- Kako ti izgleda odnos Sanje i Marka? - upitao je Darko.

- Ma nešto tu postoji između njih dvoje, problem imaju koji ne mogu da reše. Kriju i onda svoje frustracije leče na drugim ljudima, vidim da je Marko stao. Dača im je najveći krivac jer iznosi istinu. Ja sam video kako Sanja stalno gunđa, vidi se da imaju problem - rekao je Bebica.

- Kako gledaš na odnos Anđele i Gastoza u poslednje vreme? - upitao je Darko.

- Top. Ovo je sada nastavak muvanja, kafice i čaja. Ono u međuvremenu mi je bilo užasno, delovao mi je da Gastoz nije želeo da bude sa njom - rekao je Bebica.

- Da li ste ti i Teodora pokušali da ulijete jedno drugom poverenje? - upitao je Darko.

- Teško, ali moram da priznam da je shvatila svoje greške i da je sada bolje - rekao je Bebica.

Autor: N.Panić