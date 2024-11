Voditelj Nemanja Vujičić se uključio uživo u Premijeru vikend specijal sa harmonikašem Mirkom Kodićem.

Mirko je na samom početku gostovanja otkrio da će u svojoj kući na Avali napraviti mali muzej u kojem će se naći svi njegovi trofeji:

- Rešio sam da napravim muzej u mojoj kući, gde će moje kolege i tursti doći u moje dvorišteni videti sve moje trofeje između ostalog i ovaj najnoviji koji sam dobio od predsednika Aleksandra Vučića - rekao je Kodić pa dodao:

- Tu će se naći isečci iz novina, nagrade, slike ljudi koji su meni bitni, a to su Šaban Šaulić, Bora Čorba, Ceca Ražnatović i mnogi drugi - rekao je Mirko i onda pokazao gde će napraviti muzej u dvorištu i krenuo da kopa temelj ekskluzivno za Premijeru.

Nakon toga Mirko je pokazao drvo koje je zasadio za svog pokojnog sina Aleksandra u njegovom dvorištu koje je nazvao Aleksandrovo drvo:

- Ovo je nešto što sam ja rešio da napravim i svom sinu. Ja moram da kažem da je meni muzika pomogla, imao sam nastupe u prethodnih godinu dana od trenutka kada mi je umro sin, to je meni pomoglo u svemu, a moram da kažem da sam sledeće godine specijalni gost Cece Ražnatović na koncertu na Ušću.

Kodić je tokom razgovora sa Nemanjom otkrio da nikada nije hteo da odustane od mzuke, a pogotovo od kako mu je sin premunuo:

- On je od mene uvek tražio da sviram, i ja sam zbog toga nastavio da sviram nakon njegove smrti, i to ću uvek raditi. Sve što pravim radim zbog svog sina i taj muzej pravim da ostane sve o meni i njemu.

Kodić je otkrio koliko je najviše para dobio na nastupu:

- Arkan mi je dao oko 200 hiljada maraka na svadbi njega i Cece. On zna da sam ja Cecu doveo u Beograd i on je na tome bio zahvalan, a sve koje sam ja doveo su se proslavili, Ceca, Jana... Ja sam to naučio od Šabana i to tako treba da ide.

Autor: N.B.