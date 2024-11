Žestoko je komentarisala njihove stajlinge!

U Premijeri vikend specijal, voditeljka Ivana Šopić se našla u ulozi modnog kreatora gde je ocenjivala stajlinge poznatih.

Ona je prvo komentarisala Bobana Rajovića kojeg je nahvaila što voli da eksperimetniše, pa mu je dala ocenu 3.

Usledila je ocena za Janu Todorović i njenu haljinu na ćerkininom punoletstvu, pa joj je dala ocenu 5.

Nakon toga Ivana je komentarisala stajling Seke Aleksić:

- Ovo je u svakom smislu degutantno, ona je verovatno želela da ostavi sliku mačke u čizmama, ali ovo je miks Betmena i vodozemca. Ja volim kožu, ali zna se ko ovo može da nosi, njoj treba prijatelj da joj kaže da ovo ne liči ni na šta. Ove čizme treba da budu široke a njoj su tesne i besne, a ova haljina treba da sakrije to što je pokazala, a i kosa od dva metra, i naočare, pokušava da joj glava izgleda manje, ali to ne uspeva. Ja znam ovaj stajling i datum kada je to bilo, ali eto posle 12 kada prestaje i moral i etika, ne bih komentarisala to, ali pošto znam kada je ovo nastalo, meni je ovo još gadnije, to je za mene prava kečina. Ona treba da drži mikrofon, ali da je ne vidimo, ovo mi je degutantno, vuldarno, ovo žena u njenim godinama treba da izbegava. Kečina za Seku - rekla je Ivana.

Nakon keca koji je dala Seki, Ivana Šopić je nahvalila stajling MIlana Stankovića kojem je dala peticu.

Voditeljka je potom dala svoj sud o stajlingu Barbare Bobak:

- Barbara Bobak je prirodna, žena iz naroda, ja to podržavam iako je ne znam. Ova kombinacija joj je promašaj, ali ona ne pokazuje sebe kao modnu ikonu, ona sve to pokaže simpatično. Ne dopadaju mi se zvoncare, trojka za nju.

Usledila je slika Ćane Mitrović:

- Ovo je Ćana, ona je to, tako to nosi, četvorka za nju - rekla je Ivana pa je dala svoj sud Milana Mitrovića:

- Za Milana Mitrovića uvek petica, ona je sjajan, šta god da obuče, preharizmatičan, on bre sve može da iznese, to je petica - dodala je Ivana.

Šopićka je ocenila i stajling Dragane Mirković.

- Meni je ovo smešno, ovo je dokaz da novac ne može da kupi stil, to je ono iz dvorca izlazi Drakula. Toliko godina karijere a ona se oblači kao nastup sa Evrovizije 2002 godine. Ovo mi je bolje od Seke, ali je loše. Ona bar pokrije nedostatke, a ona nam pokazuje svoje trigliceride, a ako je Seka kec, onda je Dragana dva minu.

Ivana je nakon toga komentarisala Desingericu kojeg je nahvaila u svakom smislu i dala mu ocenu 5.

Autor: pink.rs