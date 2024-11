Pun mi je inboks ponuda za brak: Desingerica konačno otkrio da li se razvodi: Ovo je istina!

Konačno progovorio!

Ona je razgovarala sa Dragomirom Despićem Desingericom o vesti da se razvodi od supruge Nevene:

- Ljudi su čuli da se razvodim zbog lizalice koje sam trpao u usta, i nakon toga su krenuli novinari, a mene to ne zanima, neka ljudi pišu šta hoću. Onda se desilo da smo mi bili u vikendici, Nevena je videla kako se razvodimo i iznervirala, pa sam je smirivao. Ne dešava se ništa, meni je pun inboks poruka za brak, ali ja sam oženjen - rekao je Desingerica pa je dodao:

- Ja sam veran, pružam sigurnost svojoj supruzi, mazan sam. Trudim se da svaki novi dan bude nasmejan, a to je prava stvar, pogotovo kada se poštujete.

Katarina je upitala Desingericu za stariju ženu na njegovom nastupu:

- NIje to starija žena, to je fina gospođa, starije gospođe imaju 80 plus godina, kod mene dolaze ozbiljne žene koje vole da se provedu. Ja volim fine gopođe na mojim nasupima. Meni se nikada nije desilo neprijatno, da me neko ne voli, ali mi se desilo da me mnogo vole žene pa mi prilaze.

Bojana je potom upitala Desingericu da je on ljubomoran i kako bi reagova da ga Nevena prevari:

- Desilo bi se to da bi ona bila javna ličnost, ali ja ne bih bio u braku da ona nije najlepša, a da me ona pevari ja bih se napio i napraivo skandal - rekao je Desingerica.

Autor: N.B.