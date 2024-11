Majka mi je to ostavila u amanet: Gastoz otkrio zbog čega stalno pomaže ljudima, a onda priznao kog takmičara je zauvek precrtao (VIDEO)

Progovorio o porodici!

Nakon sukoba koji su imali Nenad Marinković Gastoz i Bora Terzić Terza, Anđela Đuričić je ustala da prokomentariše:

- To je ishtrena rekacije, za ljude koje volim meni je bitno da ih odbranim, ja te ljude koji napadaju mogu da ugasim. Meni je Nenad rekao da to ne radim, i potrudiću se da ga ispoštujem. Što se tiče ovoga, sve je rečeno, mnogi se ovde smeju na njegove fore, a smejala se i Sofija - rekla je Anđela.

Naredno pitanje koje je Milan pročitao bilo je za Anđelu:

- Da li ima napretka da kažeš Ne ljudima kao što te Nenad uči?

- Ja izvini prihvatam uvek, ali je po svemu sudeći postalo normalno da se ljudi izvređaju pa piju kafu posle toga, ovde je to normalno i popularno. Ja branim ljude koje volim, ja sam branila najgore, a Nenad koji je besprekoran, braniću ga, ali ako on kaže da ne radim to, poštovaću. Kontrolisaću svoje rekacije, i prihvatiću da je on takav, iako smatram da ga iskorišćavaju. - rekla je Anđela.

- Ja sam naučen da uvek dam, i da poštujem sve, i da radim kako treba. Uvek dajem ljudima, tako je mene majka naučila, to mi je ostavila u amanet. Moja majka je gurala i pomagala svima, davala svima,jurila za sve, i ja to tako radim.. - rekao je Nenad.

- Najviše sam mu zamerila Miljanu, Ivana i Gruju - rekla je Anđela.

- Ivana sam blokirao zbog svega, on je jadan - dodao je Gastoz.

- Meni je za svaku pohvalu da čovek daje, a Anđela je kivna jer se daje ljuudima koji su ne fer prema njima, i koji ih ponižavaju, ali to što on daje, je dobra osobina - rekao je Mića.

- Meni se sviđa Anđelin stav, to mi je super, ali razumem i Gastoza koji daje ljudima - rekla je Kačavenda.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.