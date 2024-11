Estrada bruju da Desingerica vara ženu sa ovom koleginicom: Isplivali detalji ljubavnog trougla, on odmah počeo da zamuckuje

Sve je počelo početkom ove godine.

Kontroverzni reper Dragomir Despić Desingerica navodno je u tajnoj vezi mesecima sa atraktivnom pevačicom Emom Radujko, prenose mediji.

Kako prenose mediji, sve je počelo početkom ove godine kada su snimali zajedno jedan "lajv" na TikToku, a tom prilikom pevačica se veoma slobodno i provokativno ponašala, pa čak i Desingericu polivala vodom i hvatala ga za glavu. To se tada sve dešavalao u prisustvu Nevene, reperove supruge.

Inače, kako tvrde mediji, atraktivna plavuša se navodno mnogo zaljubila u Despića. Iako uvek ističe da je roditelji u svemu podržavaju, ljubavnu aferu sa Desingericom "ne mogu da svare", pa sagovornik za medije kaže da su joj "otac i majka očajni" ali da nju trenutno ništa drugo ne zanima.

Poslednjih dana isplivala je vest u medijima da je Despićev brak sa suprugom Nevenom na klimavim nogama, te da je pred razvodom, što je on demantovao.

Počeo da zamuckuje

Povodom ovih informacija, mediji su kontaktirali Desingericu i Emu, ali su imali različite reakcije. Najpre se oglasio Despić, koji je prvo počeo da se smeje, zatim tokom razgovora zamuckivao, čudio se, pa je potom odgovorio:

- Nikako, šta da komentarišem? Pa ne, bajo, niti se razvodim, niti takve gluposti. Ne znam šta je sa ljudima, ovih dana su svi nešto tako... - rekao je začuđeno Despić, pa dodao:

- Otkud znam što me spajaju sa njom, zanimljivo im je i ja to kapiram to je sve posao ništa to meni nije strano - tvrdi Desingerica, pa dodao da sve najbolje misli o Emi.

S druge strane, Ema medijima nije želela da se javi.

