Voditelj podkasta "Na liniji života", Nemanja Vujičić, ugostio je muzičku zvezdu i bivšu učesnicu rijalitija "Zadruga", Zoricu Marković, koja se osvrnula na lečenje svoje majke, njenog odnosa sa njenim ocem, te je i progovorila o operaciji slepog creva.

Kako je istakla Zorica Marković u podkastu "Na liniji života sa Nemanjom Vujičićem", ona je razumela svoju majku, te je i progovorila o periodu kada je brinula o njima i njihovom gubitku.

- Razumela sam njen život, kada bi ga preslikali na filmsko platno, dobila bi Oskara u Americi koliko je njen život bio težak...Kada su se razboleli, ja sam ih lečila, to je bila moja obaveza i dužnost i tražila sam da se nađe lek i da im produžim život, na kraju nisam uspela. Jeste, to je moj najbolniji gubitak. Taman kada su trebali da žive, kad sam ja uspela i kada su došli kod mene da uživaju i da žive onako kako su zaslužili, jer su se ceo život mučili, pogotovo mama. Ceo život mi to tražimo, a tražimo uzalud. Na primer, sednemo svi da jedemo, nikada u životu, da li ručak ili večera, ono ranije kada smo svi sedeli kod kuće, nikada moj otac nije uzeo parče bilo čega a da prvo mamu ne nahrani ili stavi zalogaj bilo čega. Posvađaju se i ono pršti u sobi njihovoj, vidim tajac, ja dođem, on ljušti jabuku i jede je, toga više nema - rekla je Zorica.

- Šta ti je najviše nedostajalo u detinjstvu - pitao je Nemanja.

- Nije mi ništa nedostajalo, to je za mene bio normalan život, ja za bolje nisam znala. Družila sam se sa mojom generacijom, to je jako velika varošica, igrala sam folklor i rukomet. Posle operacije slepog creva, imala sam jako velike komplikacije, jedva sam preživela, čak su mi i na živo sekli. Zaboravili su, da li makaze ili nešto drugo u stomaku, za dlaku sam se izvukla. Nismo imali auto, mene je tata vozio do bolnice sa konjskim kolima, da stigneš do bolnice treba ti četiri sata...Bila sam jako nemirna, ali sam bila srećna - rekla je Zorica.

O čemu je još govorila, pogledajte u klipu na početku teksta.

Autor: Nikola Žugić