Svi su bili protiv, lupali su mi šamare na bini: Zorica Marković priznala da nije imala podršku da se bavi pevanjem (VIDEO)

Voditelj podkasta "Na liniji života", Nemanja Vujičić, ugostio je muzičku zvezdu i bivšu učesnicu rijalitija "Zadruga", Zoricu Marković, koja je otkrila kako su njeni najbliži reagovali na njenu odluku da će se baviti pevanjem.

Neki pevači naletali su na osude od strane najbližih kada su se odlučili da se bave pevanjem, a na istu je naletela i, kako je sama rekla, Zorica Marković, koja je o tome govorila gostujući u podkastu "Na liniji života sa Nemanjom Vujičićem".

- Da li je deda bio za to da se baviš muzikom i zašto tvoji nisu bili za to - pitao je Nemanja.

- Tada su te profesije, konobarica, pevačic, to je bilo kao najveća ku*va, bruka i sramota i bili su svi protiv, osim tog brata Milana koji je ostao na očevom imanju. Mama je opasno pevala, ona je volela, ali nije smela od tate. Mamine sestre i braća, imali su devojke za udaju, pa je to bila sramota. Lupali su mi šamare na sred bine, ali se nisam dala, ne! Znala sam da je to moj put i moja sudbina, kažu ljudi: "Pazi šta želiš, možda ti se i ostvari", da ja sam jako želela i tada - rekla je Zorica.

O čemu je još govorila, pogledajte na početku teksta.

Autor: Nikola Žugić