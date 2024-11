SIGURNA SAM DA MOJ MUŽ GLEDA PORNOGRAFIJU: Goca Tržan progovorila o braku, pa otkrila da sa ćerkom priča o odnosima

Pevačica je kao i obično bez dlake na jeziku govorila o temi o kojoj mnogi ćute.

Goca Tržan kaže da su intimni odnosi najbolji kada žena uđe u četrdesete godine. Naime, pevačica redovno otvoreno govori o ovoj temi pred kamerama, te ima i onih koji misle da Goca preteruje u iznošenju privatnih stvari i informacija iz svog života u javnost.

- U ovim godinama mi je seks bolji nego ikad pre u životu. To sam shvatila tek kad sam ušla u četrdesete, a mislila sam da neće biti tako. Vodila sam se time da ću u krevetu da budem najbolja u dvadesetim i tridesetim. Otkako sam u zrelijem dobu, ne usuđujem se da imam seks na javnom mestu, ali sam to volela kao mlađa - kaže Goca, pa dalje dodaje:

- Ne upuštam se u takve rizike, pre svega, jer mi je ćerka stasala, a drugo, ne bih da budem uhvaćena. S ćerkom normalno pričam o tim stvarima jer smatram da je važno, pogotovo dok je u razvoju. Roditelji se ne posvećuju deci i u tome leži problem. Zato imamo abortusa ovoliko koliko imamo. Raša kaže da ne gleda pornografiju, ali verujem da to radi svaki muškarac, bio u braku ili ne. On to neće priznati, ali sam sigurna da je tako.

