ŠABAN ODLAZIO U KAFANU GDE MINA PEVA, A ONDA JE KITIO PARAMA: Reč je o ogromnim sumama, pevačica otkrila detalje o kojima se malo znalo

Iako danas ima izgrađeno ime u svetu muzike, nekada je i Mina Kostić bila samo jedna u moru talentovanih pevačica koja je tražila svoje mesto pod suncem. Na samom početku karijere, kada je pevala po kafanama i splavovima, a kolega, pokojni kralj narodne muzike Šaban Šaulić joj je davao nezamislivo velike bakšiše od kojih je, kako sama otkriva, mogla da živi.

- Šaban Šaulić mi je bio velika podrška dok sam bila početnica. Tada sam pevala na jednom čuvenom splavu. On je svuda dolazio gde sam ja pevala. Ostavljao je najjači bakšiš. Od njega smo bukvalno živeli moji muzičari i ja - otkrila je Mina svojevremeno za medije.

- Dolazio je posle svojih nastupa i ostajao do jutra. Ja sednem, pevam mu. Voleo je da mu pevam pesme Goce Stojiljković, njegove pesme, jer kaže da ih ja najbolje pevam.

Mina stalno priča i o pokojnom Džeju

Mina Kostić neretko u javnosti priča pored Šabana i o pokojnom kolegi Džeju Ramadanovskom, sa kojim ima čuvenu duetsku pesmu "Slavija".

- Meni je bila čast da radim i da se družim sa Džejem, zajedno smo dosta vremena provodili zajedno. Mnogo sam naučila od njega, uvek je u mom srcu. On je bio jedini! Imala sam tu čast da snimim pesmu sa njim. On je ljudina! Uradiću spot, ja sam predložila to Marini, imala sam tu želju da snimim sa Džejem. Čula sam Džejev glas i moj! Zvala sam Marinu, rekla mi je da je to veliki hit, posle su napisali, to je stvarno mega hit - ispričala je Mina Kostić jednom prilikom u emisiji ,,Amidži šou", te je bila na ivici suza.

