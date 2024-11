Folker kupio vilu u Turskoj, u dvorištu mu bazen i palme: Naučio sam jezik, sve ih razumem (FOTO)

Folker Jašar Ahmedovski vlasnik je luksuzne nekretnine u letovalištu Fetije u Turskoj.

Jašar Ahmedovski u Turskoj ima skupocenu kuću sa velikim dvorištem i bazenom, a jednom prilikom je otkrio kada najviše voli da poseti ovu destinaciju.

- Najviše volim da idem tamo u maju, kada su temperature prijatne, jul i avgust su jako vrući i onda izbegavam. Tako da budem petnaestak dana krajem maja, početkom juna, a onda opet idem septembar, oktobar i tako svake godine - rekao je svojevremeno pevač i kroz smeh dodao:

- Ljudi su kao kod nas, hrana kao kod nas, mirna energija i odlično društvo. Fetije su mondensko mesto, nema mnogo turista, nije kao Antalije i te regije gde ima previše gužve. To je još jedan od razloga zašto volim tamo. Znam da pričam turski, sve ih razumem, dobro mi ide, moram da priznam.

Inače, Jašar Ahmedovski već punu 41 godinu uživa u zagrljaju supruge Snežane, a nedavno podelio njihovu ljubavnu priču.

- Moja najveća ljubav i podrška u životu je moja žena Snežana. Zajedno smo od 1982. godine, a u braku smo 20 godina. Na brak smo se odlučili jer su mediji stalno prozivali "nevenčana supruga", ali ako postoji ljubav, meni papir ništa ne znači. Bilo je neko slobodno vreme i rekao sam: "Hajde da se venčamo". Nisam pravio svadbu, jer sam toliko svadbi otpevao da mi je to dosadilo. Samo smo napravili ručak - priznao je Jašar.

Ahmedovski je svoju lepšu polovinu upoznao jako mlad, a obično poznanstvo preraslo je u veliku ljubav.

- Snežanu sam upoznao spontano. Dok sam imao turneju sa Lepom Lukić, ona je svratila sa drugaricom, tako smo se upoznali. Ne da sam stidljiv, ali nikada u životu nisam prilazio devojkama, slao im piće i to... Ali njoj sam prišao i rekao, ako ima vremena, da se vidimo. Ona je došla iz Valjeva u Beograd jer je tu išla u srednju školu, a meni je kao trebalo da mi neko pokaže grad, jer sam tek došao, to je bila fora. Snežana se nikada nije mešala u moj posao, niti je ikada ugovarala moje nastupe. Uvek sam želeo da je zaštitim od tog sveta, jer ima raznih ljudi. Na početku zabavljanja je bila malo ljubomorna, ja sam bio popularan, volele su me devojke, ali ona je sigurna u sebe i to ju je prošlo.

Autor: pink.rs