Poznata pevačica bila s muškracima koji su skloni istom polu: Progovorila o bivšima, a čak je jednom i pesmu posvetila: Zahvalan mi je!

Ida Prester je nedavno otkrila da je u najmanju ruku bila s pet muškaraca koji su pored nje shvatili da su gej

Pevačica iz Hrvatske Ida Prester je priznala da je u bila u ljubavnoj vezi sa nekoliko gej muškaraca.

- Bila sam sa puno gejeva, pa sigurno barem tri-četiri koja su kroz vezu sa mnom shvatili da su gej. Može to o meni dosta da govori. Možda sam ih baš ja usmerila, ispričala je pevačica.

Ona je u ranijoj fazi karijere snimila pesmu “Moj dečko je gej”.

To je posveta jednom od bivših.

- On mi je i danas zahvalan. Rekao mi je - ‘Kako si ti to znala’. Pazite, ja sam napisala pesmu i on je tek osam godina nakon toga shvatio da je stvarno gej. Ali u super smo odnosima, rekla je Ida.

Ona je dodala da joj je to bila velika trauma i udar na ego.

- Kreneš s nekim u koga si zaljubljen, on je kao zaljubljen u tebe. Ti onda napišeš pesmu i rešiš se te traume. Kasnije su počeli da mi se javljaju ljudi s istim pričama. Skoro svaka žena imala je neku takvu epizodu da se zaljubila u geja, dodala je Ida koja je bila gost podkasta "Samo Laka".

