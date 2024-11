Rekla sam da ću dete zadržati i da on nema nikakve obaveze: Ovako je počela ljubavna priča Dijane i Srđana Đokovića

Majka Novaka Đokovića, Dijana Đoković, otkrila je kako je njena ljubav sa Srđanom Đokovićem počela.

Dijana je jednom prilikom otkrila da je Srđana je upoznala na Kopaoniku kada se spremala za instruktora skijanja, a venčali su se nakon samo sedam meseci veze.

- Mom sadašnjem mužu, tadašnjem dečku, rekla sam da ću dete zadržati i da on nema nikakve obaveze. Želela sam da rodim to dete, a on, kako god da odluči. Nisam mogla da obavezujem nekoga sa kim sam u vezi tek nekoliko meseci, bilo mi je to previše - ispričala je Dijana jednom prilikom.

- Srđan ima neke svoje igrice, šta bi bilo kad bi bilo. Povremeno me pita: „Šta bi bilo da se nisam oženio sa tobom, da li bi mi dala da vidim Novaka?“ Na to mu odgovorim s osmehom: „Ko kaže da bi bio Novak? Ko zna, možda bi se zvao drugačije, ali pitanje je šta bi bilo - dodala je ona tada, prenosi "Gloria".

