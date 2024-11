Do carstva obećanog, jedina moja: Veljko Ražnatović uputio nikad emotivnije reči Bogdani povodom pete godišnjice braka

Veljko Ražnatović i njegova supruga Bogdana Ražnatović danas proslavljaju petu godišnjicu braka.

Veljko je na svom Instagram nalogu objavio fotografiju sa venčanja i emotivnim rečima se obratio supruzi Bogdani.

- Do carstva obećanog uz Božiju pomoć. 24.11.2019. - napisao je kratko Veljko.

- Srećna godišnjica jedina moja - dodao je potom.

Podsetimo, Veljko sa porodicom živi u rodnom mestu svoje supruge Bogdane, Titelu, a kako je istakao, na taj korak se odlučio zbog dece.

- Prekretni momenat za mene da pređem na selo bio je momenat kada sam shvatio da je Beograd otišao u nepovrat i da ne želim da mi dete odrasta u toj sredini - rekao je Veljko.

- Čim se vratim u Titel, vraćam se u normalu. Ležem da spavam između 21 i 22h, budim se oko 4:30. Navikao sam da se tamo budim pre svitanja, dok u Beogradu to ne mogu. Kada bih imao petla, ja bih budio njega, ali imam samo kokoške nosilje. Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživam na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on tada.

Autor: pink.rs