Ne želim da mržnjom trujem ljude: Maja Berović progovorila nakon Severininih skandaloznih izjava na račun Srba i Srbije

Pop zvezda Maja Berović se tokom gostovanja u emisiji "Premijera - Vikend specijal" osvrnula na nedavne izjave hrvatske pevačice Severine Vučković o Srbiji, srpskom narodu i vlasti.

Naime, Severina je u razgovoru za jedan bosanskohercegovački portal na račun Srba rekla: "Pa ja mislim da ste vi svi nekako u Jasenovcu. Samo ste živi", a potom dodala:

- Vi ste, ono, baš najgori delinkvent u ovom našem kvartu. Upetljali ste se u sve ratove. Počeli ste prvi. Bosnu ste uništili, Hrvatsku, ušli ste tu je bio rat, sada dole u Crnoj Gori, znači vi pravite probleme svugde. Mislim zašto? Nema potrebe. I onda sam rekla dajte mi ličnu, ja se vraćam. Oni meni kažu: "Ne, ali vi uđite", ja kažem: "Ne, ne, ja sad sebi zabranjujem ovde ulaz. Čitaćete sutra o ovome, ne zbog toga što se pravim važna, nego zbog toga što se to ne radi - rekla je Severina za "Klix.ba", a sada se povodom njenih izjava oglasila Maja Berović.

- Biti zvezda na našim prostorima i baviti se muzikom, a u isto vreme mešati se u politiku, to je jako ružno i jako bezveze. To ne bi trebalo da radimo. Dakle, treba da odaberemo šta ćemo da radimo, da li ćemo biti muzička zvezda ili ćemo se baviti politikom. Ja se time nikad nisam bavila, niti uopšte želim da komentarišem te političke teme jer to nije moj posao. To ne znači da ja nemam mišljenje i stav, ali ako će to moje mišljenje da napravi haos među ljudima, ako ću ja da usijem u ljude neku mržnju, onda bolje da ćutim jer ja nisam osoba koja je ikada širila mržnju, stvarno volim sve ljude na ovom svetu koji imaju dobru dušu i veliko srce i nikada mi nije bilo bitno ko je koje nacionalnosti - poručila je ona.

Takođe, osvrnula se i na sve učestaliju pojavu javnih ličnosti koje po svaku cenu iznose svoja mišljenja i vode ratove na društvenim mrežama i u medijima.

- Pričala sam dosta o tome ovih dana. Da budem iskrena, ne podržavam. Ok je da kažeš svoj stav, ali ako će moj stav da te ugrozi, unizi, povredi, onda bolje da svoj stav zadržim za sebe. Ja to uopšte nemam tako. Ja ako za nekog nemam lepu reč, neću reći ni ružnu, jer mene to ne hrani. Ne hrani me to da nekome zagorčam život i pokvarim dan, nisam taj tip, sve zavisi od osobe do osobe. Neko to voli, ja nisam svađalica, ja se ni sa kim nikada nisam ni posvađala, nije mi to prirodno. Ja razumem kada je ljudima to u prirodi, kada su drčni, onda je normalno da očekujemo od takvih ljudi tako nešto. Ja bih bila smešna i niko mi ne bi verovao da sam ja to rekla. Mislim da smo mi generalno skrenuli s puta jer je kod nas baš onako postalo učestalo da sve svoje probleme rešavamo na društvenim mrežama. Meni je to stvarno postalo jako glupo, mislim da te stvari trebamo rešavati licem u lice, u četiri oka.

Ja problema nemam

Maja je, inače, u skladnom braku sa suprugom Alenom Dragosavom, sa kojim ima sina Lava.

- Svako veče kad legnem da spavam prvo se zahvalim Bogu što su tu oko mene, što dišu, što su zdravi. Kada dođem kući i zagrlim svoje dete, vidim ga veselog i zdravog, znam da ja problema nemam. Nema veće sreće od toga kada su vam svi na broju i kada su svi zdravi, sve drugo je plus, ali ovo je istinska sreća, veće sreće nema - rekla je Maja i dodala:

- Bilo je momenata kada nam je teško, i meni i njemu, ali mi smo nekako srodne duše. Toliko se znamo, ne treba ništa da pričamo, samo da se pogledamo. Nema tu puno:"Šta ti je, šta nam je", mi znamo šta nam je. Poznajete tu osobu, sa njom ste svaki dan... - objasnila je pevačica gostujući na Pinku.

Autor: pink.rs