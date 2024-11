Evo da li prati bivšu u Eliti: Asmin otkrio zbog čega je došlo do pomirenja sa Sitom, pa progovorio o odnosu Aneli i Mateje

Tokom Premijere Vikend specijala, voditeljka Bojana Lazić je telefonskom linijom razgovarala sa Asminom Durdžićem.

Asmin Durdžić, poznatiji kao Alibaba je otkrio sve o pomirenju njega i Sita Ahmić:

- Sita i ja smo se pomirlili, sve je okej. Ne diram ja nju, ne dira ona mene, to je najvažnije zbog Nore. - rekao je Asmin pa je otkrio da li je u vezi sa Stanijom:

- Jesam, sa Stanijom je sve u redu, i super nam je. Ja sam nju zaprosio prošle godine, i mi nikada nismo raskinuli tu veridbu.

Asmin je nakon toga otkrio da li prati Elitu i dešavanja oko njegove bivše supruge Aneli Ahmić:

- Radim mnogo i ne pratim toliko, samo kada mi neko pošalje kada me spomenu. Meni je drago što me ne spominje, to je dobro - rekao je Asmin pa dodao:

- Meni nije jasno da li se ona zaljubila u čoveka koji živi kod mame i tata u dečijoj sobi, ali svako ima pravo da radi šta želi - rekao je Asmin.

Autor: N.B.