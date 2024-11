Ćemu ugasili nalog na Iksu nakon priče o nameštaljkama na Montesongu! Novi skandal, evo šta kaže na pitanje o Mileni Vučić (VIDEO)

Pevač Amel Ćeman Ćemo podigao je veliku prašinu nedavno, kada je doveo u pitanje regularnost Montesonga, nacionalnog izbora za predstavnika Crne Gore na predstojećoj Evroviziji u Švedskoj.

On je tada na Iksu napisao:

- Čestitam Mileni Vučić na pobedi na rahmetli festivalu "Montesong". Ne sumnjam da će predstavljati Crnu Goru na najbolji mogući način. Zaista mislim da je Milena vanserijski vokal, predivna osoba i veliki profesionalac - napisao je Ćemo i pokrenuo lavinu komentara, a u međuvremenu se sa festivala povukao, između ostalih, Boban Rajović.

Ćemo večeras nije želeo preterano da govori o Montesongu, međutim ne odustaje od svoje tvrdnje da će Milena Vučić biti pobednica, samim tim i crnogorska predstavnica na Evroviziji. Ipak, iznošenje njegovog stava skupo ga je koštalo.

- Rekao sam tada šta sam rekao, kasnije mi je ugašen taj Iks nalog. Uspeo sam da ga vratim, pa ćemo da vidimo kad se sve to završi ko koga vodi na kafu, ja vas ili vi mene... To je sve što mogu da kažem - rekao je on kroz smešak.

Podsetimo, nedavno se za domaće medije povodom glasina o nameštaljkama oglasila i Vučićeva.

- S obzirom na to kako će biti organizovano glasanje, nije moguće ništa nameštati, ali ni ja sebi ne bih dozvolila tako nešto. Zato me je sve, na momenat, uznemirilo. Imala sam potrebu da objasnim, a onda sam shvatila da šta god da kažem ili napišem, neću uveriti one koji su izvor tih insinuacija. Zaustavila sam se u nameri da objašnjavam. Ne zanima me ni odakle je krenulo, a ni zašto. Oni koji su učestvovali u tome znaju. Želim da se pripremam za nastup i uživam u svakom tom trenutku. Činjenica da se nisam bavila drugima i da nisam želela nikome da naškodim davala mi je mir, koji mi je i sada i uvek potreban - objasnila je ona.

Pevača smo, inače, večeras sreli na promociji novog albuma Kaće Živković "Kurtizana". Poštuje je i voli kao koleginicu.

- Kaća je posebna po tome što je retko dobar čovek na našoj javnoj sceni, u svim sferama tog javnog posla. Jedan izuzetan kolega, dobar čovek, šta više da kažem - rekao je Ćemo, a na pitanje o sopstvenim muzičkim projektima rekao je:,

- Ne mogu da obećavam ništa što se tiče produkcijskih radova zato što sam svašta nešto započeo, nešto završio, ali čekam ekranizaciju tih spotova. Bilo šta da kažem biće glupost, kad god nešto kažem, bude nešto drugo

