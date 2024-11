Folk pevačica Kaća Živković pre nekoliko dana objavila je novi studijski album "Kurtizana", sa devet novih pesama, što je bio više nego dovoljan povod da na jednom mestu okupi prijatelje, saradnike, kolege i predstavnike medija.

Skoro četiri meseca posle porođaja zasijala je u seksi, smeloj haljini crvene boje, koja je privukla veliku pažnju svih okupljenih.

- Htela sam da boje budu jarke, da izbegnem crno. Uvek sam igrala na sigurno, ali želela sam da večeras bude crvena, na radost - objasnila je Kaća, a potom izdvojila omiljenu pesmu na svom novom albumu.

- Znate da je pesma "Anđele moj mali" posvećena mom sinu i da je to nešto najposebnije u mom životu. To sam zaista posvetila sebi i njemu. Sve drugo posvećujem publici. Tekstove sam birala po svom senzibilitetu i karakteru, smatram da je ovaj album nešto posebno jer se ja tako osećam - objašnjava Kaća.

Ona se, inače, početkom avgusta ostvarila u ulozi majke, a na pitanje kako se snašla kaže:

- Kao da sam ceo život majka, eto tako. Nisam se nadala, nisam verovala, nisam verovala kada su ljudi govorili da to dođe samo od sebe, da ne mora niko ništa da ti govori, da slučaš nečije savete, već osećaš potrebe svog deteta i tačno znaš u kom momentu šta treba da uradiš, što se tiče tih tehničkih stvari. Što se tiče onih drugih, emotivnih, šta da kažem... Volim ga najviše na svetu. Ne bih volela da pričam previše o tim stvarima, biće prilike, pričaćemo o njemu i mom iskustvu, kroz šta sam prošla... Ovo je najsrećniji period u mom životu, ništa mi nije palo teško, nespavanje, posao, sve te napornije stvari meni pričinjavaju zadovoljstvo. Nek je on živ i zdrav, sve će proći - emotivna je pevačica.

- Najteže mi pada odvajanje od njega, a nisam ni počela - priznala je ona, a na pitanje ko joj sina čuva sada, rekla je:

- Pa, tata - bilo je sve što je Kaća izgovorila o svom partneru, kojeg već dugo krije od očiju javnosti.

Na pitanje kako je uspela da vrati devojačku liniju tako brzo posle porođaja, rekla je:

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

- Nije to neko čudo niti čarobna pilula. Do šestog meseca sam aktivno trenirala, od 6. do 9. meseca sam plivala svaki dan po sat i po vremena, jako vodila računa o ishrani, ne da naškodim sebi ili detetu, nego sam se hranila zdravo. Radila sam stvari koje nisam mogla dok nisam ostala trudna, konstantno išla na masaže, gledala serije, nisam se javljala na telefon i smatram da je to jedan od razloga što sam uspela da ostanem ovakva - objasnila je folk zvezda.

Autor: pink.rs