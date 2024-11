I dalje ljuta zmija: Veljko Ražnatović objavio nesvakidašnju fotografiju sa sinovima i Cecinim ocem (FOTO)

Veljko Ražnatović, sin najveće balkanske zvezde Svetlane Cece Ražnatović, objavio sliku na društvenoj mreži Instagram pa raznežio sve!

Veljko Ražnatović sa suprugom Bogdanom Ražnatović ima troje dece, tri sina, Željka, Krstana i Isaiju.

Veljko je sada objavio na svom Instagram profilu sliku sa sinovima i svojim dedom, ocem naše najveće balkanske zvezde, Svetlane Cece Ražnatović, Slobodanom Veličkovićem.

Veljkov i Bogdanin najmlađi sin Isija bio je kod pradede u naručju, a na fotografiji se može videti da je veoma srećan. Željko i Krstan su nasmejani sedeli u očevom krilu.

- I danas je ljuta zmija, kokarda mu sija - stavio je Veljko u opis fotografjie.On je više puta isticao kako mu je porodica na prvom mestu, što nam i pokazuje često svojim objavama na društvenim mrežama.

Prisetimo se, Veljko se odlučio na veliki korak i prekretnicu u svom životu kada se sa suprugom Bogdanom odlučio da živi u Titelu, Bogdaninom rodnom mestu. Kako je tada istakao na taj korak se odlučio zbog dece.

- Prekretni momenat za mene da pređem na selo bio je momenat kada sam shvatio da je Beograd otišao u nepovrat i da ne želim da mi dete odrasta u toj sredini - rekao je Veljko.

Iz tog poteza opet nam pokazuje koliko mu je zaista važna porodica, i da mu deca imaju zdravo i srećno odrastanje.- Čim se vratim u Titel, vraćam se u normalu. Ležem da spavam između 21 i 22h, budim se oko 4:30. Navikao sam da se tamo budim pre svitanja, dok u Beogradu to ne mogu. Kada bih imao petla, ja bih budio njega, ali imam samo kokoške nosilje. Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživan na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on tada.

Autor: K.Kelava