Naš poznati muzičar hitno završio u bolnici, a evo zbog čega su morali da ga hospitalizuju

Izvor za medije otkrio da je naš poznati muzičar Dejan Petrović hospitalizovan, nakon jake alergijske reakcije.

Dejan Petrović naš poznati muzičar, trubač i izvođač srpske narodne muzike, pre par dana bio je hitno hospitalizovan.

Kako tvrdi dobro obavešten izvor za medije, Dejan je završio u bolnici pre tri dana, nakon pojave alergijske reakcije.

- Dejan je alergičan na bademe, a pojeo je kolač ne znajući da sadrži iste. Iako su mu prisutni tvrdili da kolač ne sadrži pomenutu namirnicu, ipak se dokazalo suprotno - rekao je izvor, pa dodao:

- Završio je u bolnici gde je bio nekoliko dana nakon čega je pušten kući - zaključio je izvor.

Prisetimo se Dejan je svojevremeno preživeo jedan od svojih najvećih stresova, saobraćajnu nezgodu. Na muzičara je taj nemili događaj ostavio duboki trag na njegovo mentalno zdravlje.

- Uvek volim da naznačim da je bio Sveti Ilija, jer negde smatram da su mi on i Gospod Bog sačuvali glavu na ramenima i ostavili me među živima. Uvek uzdahnem kada se setim toga. Dogodilo se tako što je leto, sezona, sviralo se non-stop, pun gas, svaki dan su maltene bile neke svirke. To je bilo negde tri sata popodne. Tunel, kada izađete, sa desne strane vam je manastir Nikolje, znači bukvalno taj mali tunel, kako sam ušao, ja sam zaspao. Kroz celi tunel sam vozio spavajući, srećom u mojoj traci. Kako je auto polako počeo da silazi sa puta, ja sam imao te senzore da on pišti, da me upozorava da koči sam, međutim problem je bio kako sam ja uzjahao na betonski stub, mene je motor, da je bilo proširenje, ja bih stao jer sam se probudio u sekundi i počeo da kočim, međutim mene je motor prevagnuo zbog težine - objasnio je Dejan i istakao da su sva stakla na kolima popucala i auto je bio toliko uništen, da je mogao samo da ga proda na otpad.

Autor: K.Kelava