Sve je odjednom palo u vodu: Ognjen Amidžić otvorio dušu, pa priznao koji događaj je za njega najbolniji

Voditelj popularne emisije "AmiG Show" Ognjen Amidžić, koja se emituje na Pink televiziji, otkrio je da je kao mali imao san da postane najbolji rukometaš, ali su se tada isprečile razne okolnosti pa je sve to palo u vodu. Naime, Ognjen tvrdi da su sankcije učinile svoje, pa se situacija menjala iz dana u dan u to vreme.

- Imao sam neko moranje da budem odličan u svemu što radim. To je bilo važno i trudio sam se. Menjala su se vremena. Duboko sma verovao da ću biti rukometaš, imao sam čast da gledam najbolje igrače na svetu. Svi smo igrali rukomet, bili jako popularno društvo, a onda su došle sankcije i cela priča je prestala, svi smo se pogubili. Tada sam se jako razočarao i nikada više nisam uzeo loptu, toliko me je to pogodilo. Sve je palo u vodu - ispričao je voditelj.

Ognjen je takođe otkrio da je za njega najteži trenutak u životu bio kada je izgubio oca.

- Odlazak oca jeste bio najteži trenutak, bio sam klinac i doživljavao sam to malo drugačije. Imam čudan odnos prema tim gubicima, skapiram, ali suštinski nikada to ne mogu da doživim. Bio je fanatik što se posla tiče. Mimo informative, pratio je mnoge svere. Kod kuće sam bio, kasno posle ponoći, policija na vratima nam je prenela informaciju o smrti oca - priča Amidžić i dodaje:

Čitava ekipa sa izvršenja zadatka je stradala, bila je zaseda, ukraden im je materijal. Nikada se nije saznalo ko ih je ubio. Tada nije bilo telefona, svi su bili na vojnim vežbama i on je javljao da li su živi, izveštavao - rekao je Ognjen za Pink.

Autor: Pink.rs