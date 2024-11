NAJOBRAZOVANIJA ŽENA NA ESTRADI TEŠKA SRCA MAJKU SMESTILA U DOM, a pet reči svoje pesme platila je 100.000 evra (FOTO)

Neda Ukraden, jedna od najprepoznatljivijih pevačica sa prostora bivše Jugoslavije, godinama unazad fascinira publiku ne samo svojim glasom i hitovima, već i intelektom i obrazovanjem.

Iako je poznata po nezaboravnim pesmama poput „Zora je“, mnogi ne znaju da Neda Ukraden nosi titulu jedne od najobrazovanijih žena na domaćoj estradi.

Rođena 16. avgusta 1950. godine u Imotskom, Neda je još kao devojčica pokazivala veliku ljubav prema muzici, ali i prema obrazovanju. Završila je Pravni fakultet u Sarajevu, što je u to vreme bilo retkost, naročito među ženama koje su birale umetničku karijeru. Njen akademski uspeh ne završava se tu – Neda je paralelno studirala i strane jezike, tečno govoreći engleski, nemački i italijanski, što je dodatno obogatilo njenu karijeru.

Obrazovanje je za Nedu oduvek bilo prioritet, a tokom godina je često isticala da je upravo znanje ono što joj je pomoglo da uspešno balansira između zahteva estrade i privatnog života. Njena elokventnost i sposobnost da se nosi sa različitim izazovima svedoče o snazi njenog intelekta, zbog čega je često nazivaju „diplomatom estrade“.

Muzička karijera isprepletena sa ličnim izazovima

Pesma „Zora je“ iz 1985. godine postala je sinonim za Nedu Ukraden. Muziku za ovu legendarnu numeru napisao je Đorđe Novković, dok je za stih „Suza je iz oka kanula“ zaslužna Marina Tucaković. Iza ove pesme krije se i zanimljiva priča – prvobitni naslov pesme trebalo je da bude „Milan labud“, no Neda je to odlučno odbila jer se upravo u to vreme razvela od supruga Milana.

Njena upornost i odlučnost u donošenju ključnih odluka u karijeri samo su još jedan pokazatelj njene snage i nezavisnosti. Pesma je ubrzo postala hit, a Marina Tucaković je zahvaljujući svom jedinstvenom stihu zaradila više od 100.000 evra, što je svojevremeno iznenadilo mnoge.

Izazovi u privatnom životu – borba sa teškim odlukama

Uprkos velikim profesionalnim uspesima, Nedin privatni život nije bio bez izazova. Njena majka, koja je decenijama bila njen oslonac, obolela je od Alchajmerove bolesti. Neda je donela tešku odluku da majku smesti u dom za stare, što je izazvalo različite reakcije javnosti.

– Strašno je kada dođete do trenutka kada morate birati između svog osećaja krivice i onoga što je najbolje za vašu voljenu osobu – iskreno je priznala Neda. Bolest je toliko napredovala da majka više nije prepoznavala ni Nedu ni njenu ćerku Jelenu.

– Iako mi srce puca svaki put kad je vidim, znam da je to najbolje za nju – dodala je pevačica.

Estradna ikona koja spaja umetnost i intelekt

Neda Ukraden je mnogo više od estradne zvezde. Njena sposobnost da poveže obrazovanje, umetnost i porodične vrednosti čini je jedinstvenom na sceni. Tokom decenija karijere ostala je dosledna sebi, često ističući da su znanje i upornost ključni za uspeh.

Kao žena koja je uspela da izgradi most između kulture, tradicije i savremenog života, Neda je pravi primer da obrazovanje i umetnost mogu ići ruku pod ruku, čak i u industriji gde se često prioritet daje prolaznoj popularnosti.

Autor: M.K.