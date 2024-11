Dragan verio Jovanu Jeremić? Zlatni prsten sija na ruci voditeljke Pinka, kamera sve zabeležila (FOTO)

Šok u programu uživo!

Voditeljka Pink televizije, najgledanijeg jutarnjeg programa u Srbiji i regionu, "Jutra s dušom", Jovana Jeremić, jutros se, nesvesno, pohvalila u uživo programu prstenom na ruci.

Šuškanja medija su da ju je njen partner, Dragan Stanković, verio, iako se po tom pitanju još uvek voditeljka nije izjasnila. Naime, kako je kamera uspela da zabeleži, zlatni prsten sijao je na Jovaninoj ruci, dok je na sebi imao veliki dijamant.

Kamera je uspela i izbliza da zabeleži kako izgleda ovaj prsten, što možete pogledati u nastavku:

Kako prenose domaći mediji, Dragan je zatražio ruku od njenog oca.

- Jovana je oduvek govorila da joj je želja da ima dijamant, te da žena poput nje to i zaslužuje. I u intervjuima je često isticala da bi volela da je Dragan upravo dijamantskim prstenom zaprosi, kada za to dođe vreme, a on je, slušajući je, to i učinio - ispričao je izvor blizak ovom paru i dodao da je kada je ugledala plišanu kutijicu na svoj rođendan počela da plače.

Autor: pink.rs