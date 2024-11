Javnost i dalje bruji o skandaloznim izjavama hrvatske pevačice Severine Vučković na račun Srba, a ovim povodom oglasila se i pevačica Zorica Marković!

25. avgusta ove godine, hrvatska pevačica Severina Vučković zadržana je na granici između Srbije i Hrvatske, pri pokušaju da uđe u našu zemlju. Privedena je na razgovor, a više o tome govorila je za bosanski portal "Klix.ba". Ispričala je svoju stranu priče i u razgovoru iznela niz strašnih mišljenja i stavova o Srbima i Srbiji.

- Ja kažem: "Pa ja mislim da ste vi svi nekako u Jasenovcu. Samo ste živi". Mislim strašno je to bilo, ne mogu baš tako sve. I on opet izađe napolje, opet ga neko brifira, pa se vrati i pita me šta mislim o "Oluji" i silovanim ženama. Ja sam tu zastala i rekla: "Ma gledajte i za tu "Oluju" je kriv ovaj vaš glavni". Mislim dobro nazvala sam ga stvarno ružno zato što, mislim, on je karikatura jedna od čoveka. I on pita mene šta mislim o toj "Oluji", ja kažem: "Ma gledajte i zato je on kriv. On je '91 - '92 došao u Glinu i tim ljudima koji su mirno živeli tamo, Srbima, je objašnjavao da je to Srbija, a nije nego Hrvatska. Ja kažem, zamislite da je vama neko u Čačku postavio balvane i da vi pet godina niste mogli doći od Vojvodine do Kosova, koje ste isto izgubili, ali dobro sad... I onda sam rekla kako možete?! - navela je Severina.

Sada se povodom ovih skandaloznih Severininih izjava oglasila i Zorica Marković, koja smatra da hrvatskoj pevačici treba zabraniti ulazak u Srbiju.

Severina je izjavila da su Srbi i danas u Jasenovcu i da su krivi za sve ratove. Da li joj treba oprostiti ili zabraniti ulazak u Srbiju?

- Ona je budaletina! Napravila je ime u našoj zemlji, bila udata za dva Srbina, te reči joj ne priliče. To se ne prašta, nije vredna pomena i treba joj zabraniti ulazak u Srbiju.

