Zorica Marković žestoko ponizila Gocu Lazarević, nikad žešće oplela po njoj: Gusko, tuži plastičnog hirurga

Pevačica i bivša zadrugarka Zorica Marković nije mogla da prećuti na reči svoje koleginice, pevačice Goce Lazarević!

Muzička zvezda, pevačica i bivša zadrugarka Zorica Marković nije ostala imuna, te je brutalno uzvratila Goci Lazarević na jednu izjavu.

Naime, Goca je jednom prilikom imala veoma oprečno mišljenje kada je reč o njenim kolegama i koleginicama koji se odluče na to da uđu u rijaliti, te joj je Zorica, u svom stilu, uzvratila.

- Izjava Gordane Lazarević me je toliko šokirala da ne znam šta da kažem. Prvo, neka promeni zubara da ne šušti, drugo, plastičnog hirurga da tuži, treće neka okači sliku Milutina Popovića Zahara. Da, tačno, "Vidovdan" je pobeda za vek vekova i to stoji, sreća njena, njen bivši muž joj to dao, ali Gordana nemoj da se foliraš, išla bi ti itekako u rijaliti da ne pričaš te gluposti nego te niko nije zvao draga. Volela sam je i poštovala, međutim nije prvi put da ona k**i. Ne zaj**avaj, nego gledaj svoja posla i neka ti Bog da još jedan hit kao "Vidovdan", ali teško bez Zahara. Zvali smo te gugutka, a sad si guska za ovu izjavu. Toliko od mene gugutkice guskice, lupetaš kao otvoren prozor. Šta je rijaliti, nešto strašno? Pa svima vam je život rijaliti, ako iko zna, znam ja - rekla je Zorica Marković u izjavi za jednu emisiju.

Autor: Nikola Žugić