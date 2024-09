Ostani goloždrava gugutka koja šišti i spominje Vidovdan: Vendi nije mogla da prećuti, stala u Zoričinu zaštitu i oplela po Goci Lazarević

Pre nekoliko dana došlo je do javne svađe između Goce Lazarević i Zorice Marković i to zbog rijalitija!

Upitana od strane novinara da li bi i sama učestovavala u ovakvom tv formatu, Goca Lazarević se zaprepastila i navela da ona ima legendarni hit "Vidovdan" koji joj tako nešto ne dozvoljava, a ove reči pogodile su Markoviću jer ona godinama učestvuju u rijalitiju, iako je po profesiji pevačica kao i Goca.

Zorica je svojoj koleginici poručila da promeni plastičnog hirurga, nazvavši je guskom, a sada se oglasila i Vesna Vukelić Vendi.

U podužoj analizi ona je o ovoj temi za medije rekla sledeće:

- Goca Lazarević, koju su ranije zvali gugutka a sada čujem i guska, žonglira mase, drži u ustima i šušti sa najuzvišenijim događajem Vidovdanom koji je pored Svetosavlja pečat srpskog identiteta.

Opasku, koju joj je dobronamerno uputila Zorica Marković, da promeni plastičnog hirurga i zubara da više ne šušti ili šišti, kao i to što guguče, to nam samo para uši. I to nije velika šteta!

- Ali nas duboko pogađa i vređa dostojanstvo! Jeste činjenica da ovaj sveti praznik provlači kroz svoja tanka usta (kao dve pertle) osoba koja nije viđena u Ravanici za Vidovdan! I daj bože da uopšte zna da su tamo mošti Svetog Kneza Lazara! Nikada je tamo nisam videla godinama unazad za Vidovdan!

- Isto tako je nisam videla ni u Ljubostinji gde su mošti Svete kneginje Milice (u monaštvu Efrosinije, sa velikom shimom), takođe i mošti Jefimije, žene Uglješe Mrnjavčevića koja je vaspitavala pet ćerki i dva sina Svetog Kneza Lazara.

- Ne samo da je niko tamo nije video, nego niko je nije video na liturgiji u bilo kojem hramu, niti nosi krst na grudima, koji Knez Lazar i svi njegovi nisu skidali - kaže Vendi i dodaje:

- Goloždrava (bez krsta) Gordana putuje tako u muzičkim autobusima sa još nekim pevačima u karnevalskom raspoloženju od bine do bine čineći razbojništvo bez krsta, pričešča i liturgijskog zivota nad ovim svetim praznikom!

- Pevati ili kako kažu dobro upućeni gugutati i šištati o jednom takvom pravoslavnom mučeniku kao sto je Sveti Knez Lazar, a čitati o njemu zaobilazeći njegovo pravoslavlje i svetinje i ne živeći liturgijski, ćutati o njemu bez ikakvog osvrtaja na njegove ćerke Maru, Draganu, Teodoru, Jelenu i Oliveru, bez ijedne reči decenijama unazad o Oliveri koja je žrtvovana Bajazitu zarad mira u Srbiji i koja nije promenila veru i koja se vratila posle 14 godina! Bez ijedne jedine reči i slova i pohvale Svetom Despotu Stefanu Lazareviću, sinu Svetog Kneza Lazara i kneginje Milice! Bez ijednog poklona svetinji Manasiji koju je on lično podigao i jos mnoge svetinje u kojima Gordana nije viđena niti ih spomenula, a kamoli da se tamo liturgijski oboži i pričesti kao sto su svi u porodici i do poslednjeg vojnika Svetog Kneza Lazara činili! Bez ikakvog znanja i spominjanja kako je Kneginja Milica posle Vidovdana došla do moštiju Svete Petke! Bez reči o Milošu Obiliću kao ni o svetinjama koje je Sveti Knez Lazar gradio po Braničevskom okrugu! I tako mogu da nabrajam do sutra - u dahu izgovara Vukelićeva.

Potom je nastavila:

- Gordana Lazarević je samo jedan falsifikator koji uzima u usta neobožena, bez krsta na grudima i bez Jevanđelja u ruci. Sveti Knez Lazar bi, ubeđena sam, ovakvog izdajnika sabljom najurio i zabranio ikada ime da mu pomene, niti praznik.

Jedna stvar je tu jako simptomatična.... Ako je Gordana Lazarević sa punim ustima gutala o Vidovdanu, zašto ovakav lažni patriota ne želi da peva javno o Čiča Draži? Car Lazar i Čiča Draža su istog duha - priča Vendi i dodaje:

- Razlog je taj što je oko Čiča Draže sve još sveže, kao i to što je Čiča Draža antipod titoističkom duhu sa kojim se sjedinila na televiziji sa još nekim pevačima Gordana Lazarević! I lukavo ćuti zaobilazeći i Dražu i Pravoslavlje!

- Baš tako ušuškana bez krsta na grudima i Jevanđelja u ruci, kukavički, gordoj Gordani poručujemo da izađe na bojište! Na liturgijsko polje koje svedoči istinu i pravdu! Ako sme!

- Ne kiti se Vidovdanom Gordana, sa kojim nemaš nikakvu organsku spregu! I ćuti za sve teme, kao što si do sada ćutala! Ostani goloždrava gugutka koja šišti i spominje Vidovdan kao sredstvo naplate. Jadno da jadnije ne može - zaključila je Vesna.

Autor: Nikola Žugić