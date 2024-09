Pevačica Goca Lazarević nedavno je u jednoj intervjuu izjavila da ne bi nikada ušla u rijaliti, što je izazvalo oglašavanje bivše zadrugarke Zorice Marković, koja je žestoko udarila na nju, te je sada Goca na sve odgovorila.

Goca Lazarević bila je jedna od gošći u "Amidži šou", te je tom prilikom ogovorila na prozivke Zorice Marković i Vesne Vukelić Vendi na konto njene izjave da nikada ne bi ušla u rijaliti, ali je tom prilikom progovorila i o otkazanim koncertima.

- Šta se desilo s tvojim koncertima - pitao je Ognjen.

- Zvali su me mediji, čim čuju da je loše i odmah, a sada ću prvi i poslednji put pričati o koncertima. Ljudi znaju kakvu ja karijeru imam, Bog mi je dao talenat, ali ja sam se sklanjala od ljudi i svega što se zove trač i cele estrade i nikom nisam bila intresantna. Bila sam normalna, pevala sam lepe pesme i bila pristojna, a zato i nisam bila intresantna - rekla je Goca, a onda je nastavila:

- Onog momenta kada smo objavili da imamo koncerte, krenuo je medijski linč na mene ničim izazvano da sam kao kvazimodo, da ličim na transvestita, da ličim na Ljubu Aličića, što ja ovo, što ja ono...Ljudi, evo gledate me, ako imam više od 50 godina staža, da li ja vama ličim na kvazimoda ili neko koga treba ogovarati? Njima se to dopalo, krenula je prepisivačka škola. Ja sam rekla timu odmah: "Ne, ja na ovo nisam navikla i ne mogu da podnesem". Gde god da se pojavim, slikaju me da izgledam kao kvazimodo, onda su intervjuisali neke koleginice koje su se izrazile jako loše o meni zato što sam ja rekla da ne bih išla u rijaliti šou. Zar ja u ovim godinama i sa potpuno drugim načinom života ličim na nekoga ko bi išao u rijaliti šou? Sve sam uradila u životu da imam dobar CV - dodala je Goca.

Autor: Nikola Žugić