Peđa Jovanović progovorio o učešću na Evroviziji, pa priznao: Koleginicama je to veći problem!

Pevač Peđa Jovanović sabrao je utiske pred večerašnji koncert u Sava Centru, a tom prilikom prokomentarisao je potencijalno učešće na "Evroviziji", ali i da li je imao problem sa kolegama za čije je pesme snimio kavere.

Najpre, Peđa se dotakao prošlonedeljenog nastupa u popularnoj "Plavoj sali".

- Na prošlom koncertu je bilo mnogo emocija, od sreće, pa do nekih jakih osećanja, kada sam mogao umalo da zaplačem. Bilo je prelepo. Sve je bilo navežbano, po planu, organizacija je odlična. Ovo je sad super da sam imao 7 dana pauze. Zadovoljan sam kako me stilizuju, koleginicama je to već malo problem kao je bukla isto, nama pevačima neće zameriti. Pronalazim se u svakoj svojj pesmi, kroz koje su mnogi prošli, zato i jesu slušane.

S obzirom na to da je u život vratio mnoge stare hitove svojim kaverima, Jovanović je otkrio da li je sa kolegama imao problem oko toga.

- Nije. Što se tiče autorskih prava, unapred sam uvek sve dogovorio. Nisam imao situaciju da neko kaže "ne". Ja sam se isto bavio produkcijiskim radom, uvek nađemo zajednički jezik.Pevača su, okupljeni pripadnici sedme sile, među kojima je bio i Informer, pitali i da li postoji mogućnost da ga vidimo na "Evroviziji".

- Nikad ne reci nikada, sve je moguće.

Popularni Blizanac poručio je da mu ne smeta što je miljenik žena.

- Prija mi. Drago mi je da ljudi vole moju muziku i da cene moj trud i rad. Zahvalan sam na tome.

Autor: Pink.rs