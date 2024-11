Ovo su čekali! Ceo žiri na nogama zbog Nenada iz Futoga (20): Ti si osveženje ove sezone!

Energičan i veseo nastup koji je podigao žiri na noge izveo je Nenad Horvat (20) iz Futoga, i to pesmama “Pričala si meni“ Darka Lazića i “Mene ništa ne vadi“ od Miligrama.

Nasmejani takmičar osvojio je pet glasova podrške što mu je omogućilo direktan prolazak u drugi krug, dok je Snežana Đurišić jedina dala panik taster.

Takmičar je nakon nastupa rekao da mu je ovo prvo pojavljivanje u “Zvezdama Granda“ kao i da se osim pevanje bavi ugostiteljstvom.

–Mama i ja radimo u našoj poslastičarnici u Futogu– rekao je Nenad, što je obradovalo žiri koji se ponadao da će se u nekoj od narednih emisija najesti domaćih vojvođanskih kolača.

Kako je Marija Šerifović odmah na početku prve pesme dala glas Nenadu, prva je i obrazložila svoju odluku.

–Ja mislim da si sjajan! Ako moram da budem iskrena, ne volim kada se ponavljaju takmičari i da ovde osam godina za redom gledam jedne te iste ljude, i raduje me kada dođe neko novi i svež, u tom smislu sjajno si osveženje. Zažmurila sam na to što ti je refren u prvoj pesmi bio previsok jer si zaista sjajan. Možda i najzanimljiviji kandidat od svega što sam do sada čula u novoj sezoni– poručila je Marija.

Sa druge strane, Snežana Đurišić pravdala se da kandidatu nikada ne bi dala panik taster da je mogla da ga vidi.

–Dala sam ga jer mi se nije dopala prva pesma. Kada je počela druga i to mi je bilo loše, a kada se spustio zid sve je prštalo od tvoje mladosti, pozitive i energije. Želim ti svu sreću, ali ono što sam čula nije zadovoljilo moj muzički ukus- rekla je Snežana.

Baš kao i Marija, i Miligram je glasao odmah na početku, takoreći prvi, pa pohvalio svoju sposobnost da proceni kandidata i pre nego da ga vidi.

–Mnogo mi se dopalo, slažem se sa Marijom za prvu pesmu za taj refren ali kada sam te video znao sam da sma doneo pravu odluku, još si pevao moju pesmu kao drugu, tako da nemam više šta da kažem– bilo je Milijevo obrazloženje.

Samo na osnovu dve izvedene pesme, Viki Miljković predvidela je Nikoli lepu i uspešnu muzičku karijeru, ali mu poručila da tek treba da se formira kao pevač.

–Na stranu sve greške i to što nikad nisam čula prvu pesmu, zapazila sam te trilere koji su bili slatki kao med. I ti si sam po sebi jako sladak i specifičan dečko– rekla je Violeta.

Da je kandidat pravi “paket“ potvrdila je i Ceca Ražnatović, koja je kod njega primetila stvari koje inače primećuje samo kod ženskih kandidata.

–Lepo pevanje, plesanje, seksipil, trud, bio si bomba! To inače muški kandidati slabo pokazuju na sceni. Bravo dečko- oduševljeno je rekla Ceca.

Sa Cecom se složio i Đorđe David, te na Nenadov račun uputio niz komplimenata.

–Ti ćeš da osvajaš žensku publiku, od nje realno svi živimo, one će sve ulaznice da pokupuju. Sceničan si, izgledaš baš onako kako treba da izgleda neko tvojih godina, tvoja energija je prebacila ove zidove– poručio je David.

Kandidat nije mogao da sakrije sreću i ponos koji je osećao nakon svih izgovorenih reči članova stručnog žirija, te na kraju zahvalio svima i saopštio da je njegova odluka za izbor mentora pala na Milija.

Autor: Nikola Žugić