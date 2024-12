Preti joj robija: Oglasilo se tužilaštvo zbog žene koja je napala Slobodu Mićalović

Javni tužilac je naložio policijskim službenicima da podnesu krivičnu prijavu protiv S.D. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo ugrožavanje sigurnosti

Poznata glumica Sloboda Mićalović u ponedeljak je primljena u Urgentni centar u Beogradu nakon što se požalila policiji na povrede koje joj je navodno nanela S. D. (47) posle svađe na parkingu na Karađorđevom trgu.

Tim povodom se oglasilo Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje je iznelo zvanične informacije o ovom slučaju. Kako prenose domaći mediji, pomenutoj S. D. preti kazna zatvora od tri meseca do tri godine.

- Nakon prikupljenih potrebnih obaveštenja, javni tužilac je naložio policijskim službenicima da Trećem osnovom javnom tužilaštvu u Beogradu podnesu krivičnu prijavu protiv S.D. (47) zbog postojanja osnova sumnje da je dana 25.11.2024. godine na teritoriji GO Zemun, izvršila krivično delo Ugrožavanje sigurnosti na štetu S.M. (46). U toku je predistražni postupak, pa kako je, prema važećim propisima javnotužilačka istraga je, za razliku od glavnog pretresa pred sudijom, zatvorena za javnost, shodno navedenom javnost o određenim detaljima može biti obaveštena isključivo nakon što javni tužilac preduzme sve dokazne radnje i pravilno utvrdi činjenično stanje.

- Ona je mene kolima udarila, tačnije okrznula mi je koleno. Ja sam krenula njoj da govorim da me je udarila, ona je to odbila i krenula je da mi spominje majku. Pokušala sam da je zaustavim da ne ide nigde da bi mogla policija da dođe. Ona nije gledala gde ide, udarila me je prednjim delom automobila. Ona spominje neki ugao, da nije mogla da vidi. Ni to mi nije bilo bitno, ja sam izgubila majku, ništa me nije zanimalo. Ja samo hoću moju majku da sahranim i da ovo prestane. Ja nju nisam takla, to je sve laž - rekla je S.D za Blic.



Autor: N.Brajović