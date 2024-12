Varao me je dok sam išla na vantelesnu: Naša spisateljica prošla kroz agoniju sa suprugom, pa progovorila o razvodu

Dok je ona išla na vantelesnu, muž ju je varao!

Simonida Milojković, spisateljica, o svom privatnom životu retko govori, a jednom prilikom je otkrila i šta je u životu najskuplje platila.

Naime, kako je Simonida tada istakla, nju je muž varao dok su pokušavali da dobiju dete vantelesnom oplodnjom.

- Najskuplje sam platila razvod. Ja sam se razvela tokom druge vantelesne oplodnje, kada smo suprug i ja pokušavali da dobijemo dete, a on je sve vreme mene varao i imao paralelnu vezu i to je najbolnije ljubavno iskustvo u mom životu. To više nije muško-ženski odnos, to je ljudsko-ljudski odnos, to te povredi kao čoveka. Pa, što mi, čoveče, nisi rekao, da ne idem tamo da se mučim, te vantelesne oplodnje nisu baš najprijatnija stvar kroz koju žena može da prođe?! Jedino me je to malo osakatilo… Kažu "Što te ne ubije, to te ojača". Nije… Što te ne ubije, to te osakati, barem u mom slučaju - ispričala je Simonida.

- Uvek sam živela ono što iz mene proizilazi. Ako volim, volim, ako ne, pakujem kofere i idem - zaključila je ona u emisiji "Magazin In".

Podsetimo, Simonida nikada nije krila da se u svom životu suočila i sa depresijom, koju je odmah prepoznala kod sebe.

- U početku sam mnogo patila što nemam decu i godinama sam se trudila da zatrudnim; toliko sam se hormona naprimala da sam i zdravlje narušila. Ali vremenom sam to prihvatila kao Božju promisao. Ko zna čega me je spasao. Jer, ne donose sva deca sreću svojim roditeljima, nažalost, mnoga unesreće svoje očeve i majke pa i dignu ruku na njih. Tako sam to prihvatila i danas nemam nikakvu žal zbog toga što nemam potomstvo. Verujem da mi Bog daje ono što je najbolje za mene. U Crkvi sam našla mir, radost, utehu i smisao. Pravoslavlje je zapravo vrhunska psihoterapija jer postajemo bolji ljudi. Danas sam zahvalna Bogu što mi je dao iskustvo depresije. Nakon tog pakla, mnogo više cenim i volim život i radujem se svakom danu. Postala sam tolerantnija prema ljudima i empatičnija. Razumem sve ljudske slabosti jer ih i sama imam - ispričala je u Životnoj ispovesti za Kurir.

Autor: N.Brajović