''Praznično kićenje kuće'' Novogodišnji raj Mine i Ognjena Amidžića: Jelka do plafona, na vrhu DŽINOVSKA MAŠNA (FOTO)

Autor i voditelj emisije "Amidži šou" na Pinku Ognjen Amidžić i njegova supruga Mina nedavno su kupili stan u koji su se preselili sa sinom Perunom, a kako se šuška, iskeširali su više od 100.000 evra.

Konačno su se skućili i raspakovali u luksuznom stanu, te se Mina bacila na novogodišnje sređivanje stana i na društvenim mrežama pokazala kako je okitila jelku.

Ona je slikala ogromnu jelku koja je bila okićena raznovrsnim ukrasima, dominirala je srebrna boja, a na vrhu novogodišnjeg drveta nalazila se džinovska mašna.

- Imali smo praznično kićenje kuće - napisala je ona kratko u opisu objave.

Ognjen Amidžić je nedavno progovorio o sinu kojeg su on i Mina dobili u martu ove godine.

- On je stvarno toliko sladak i dobar. Ne znam kako da objasnim to, on emituje neku dobru energiju, vrlo umirujuću i dragu. Nas dvoje smo u fazonu: "Bože, hvala ti na ovakvom detetu." Pišu nam ljudi masovno, povukao je na mamu skoro sve. U nekim momentima liči na mene, ali povukao je oči na mamu, boju kože i kose isto, kao da je nekako čokoladan ceo. Videćemo kakav će biti "finalni" oblik kada dođemo do puberteta, ali za sada je kao dete sa reklame - rekao je Amidžić.

Autor: Pink.rs