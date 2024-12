Srpska Džej Lo! Rada Manojlović zasijala u kopiji kultne haljine koju je holivudska diva nosila na prestižnoj reviji, sve oči uprte u nju! (FOTO)

Pevačica Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, večeras je organizovala promociju albuma prvenca, na kom se pojavilo pola estrade, a posebnu pažnju privukla je pevačica Rada Manojlović.

Rada Manojlović, naša poznata pevačica, pojavila se na Breskvičinoj promociji albuma prvenca "Turbo i folk", te je tom prilikom sve oduševila stajlingom. Naime, duboki šlic istakao je Radine izvajane noge, a osmeh sa lica nije skidala.

No, međutim, ono što nikome nije promaklo jeste to da se Rada prošetala u haljini Donatele Versaće i to, ni manje ni više, nego istoj onoj koju je na reviji 2000.-ih godina prošetala slavna Dženifer Lopez. Komentari na mrežama su se samo nizali, a kako je ova haljina stajala na Džej Lo pre samo 24 godine, pogledajte OVDE!

Autor: Nikola Žugić