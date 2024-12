POSETILI SU GA PSIHIJATRI I PSIHOLOZI, DOBIĆE PROTEZU: Supruga Milića Vukašinovića otkrila kako se roker oporavlja nakon AMPUTACIJE NOGE: Uči da hoda...

Roker Milić Vukašinović pre nekoliko dana je imao tešku operaciju prilikom koje su mu lekari amputirali nogu, a sada je njegova supruga Suzana otkrila kako napreduje njegov oporavak.

Suzana je otkrila da sa Milićem svakodnevno radi tim lekara, kao i da će nakon skidanja konaca dobiti protezu.

- Bili su psiholozi i psihijatri. Bili smo pripremljeni na ovo, dosta sam pričala sa njim, znači mu dosta podrška. Doktori su rekli da je dobro. Danas je sa hodalicom prvi put hodao, za koji dan će kući biti pušten. Sve je prošlo kako treba, ovih dana ćemo uzeti mere za protezu. Čim mu skinu konce ići će na rehabilitaciju. Obilaze ga fizioterapeuti, sve napreduje kako treba. Na intenzivnoj je nezi. Treba da jača i drugu nogu sada na koju mora da se oslanja, uči da hoda. Zahvaljujemo se doktorima, svi su uz njega i bodre ga - rekla nam je ona.

Milić se oglasio nakon operacije

Podsetimo, Milić Vukašinović je nakon operacije za "Blic" otkrio kako se oseća.

- Evo me u raju. Ja sam vam u bolnici, operisao sam nogu, odsekli su mi nogu do iznad kolena. Krenulo je sve gore, dva meseca sam trpeo užasne bolove, nadajući se da će možda nešto da odradi hiperbarična komora ili elektromagnetni talasi, banje, sve sam probao, stopalo nije mrdnulo. Od tih bolova može da se poludi i onda da ne bih bio lud, ne bih više mogao da sviram i budem doktor za rokenrol, došao sam da odrežem nogu i onda ću biti doktor za rokenrlo i idol mladih. Neće mene ovo da ubije u pojam. Da nije Suzane ne bih ja bio živ. Jutros sam ja operisan, prebacili su me na intenzivnu, sutra me možda i puste kući, rekao je za Blic.

