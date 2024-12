ZIMI SAM SPAVALA POD OSTROGOM, TO MI JE POMOGLO DA BEBA PREŽIVI: Danica Crnogorčević krstila ćerku u inkubatoru i osetila snagu molitve (FOTO)

Danica Crnogorčević je poznata kao interpretatorka duhovne muzike, uz to je i popadija. Etno pevačica je u braku sa đakonom Ivanom Crnogorčevićem i ima troje dece, a za medije je izjavila kakav je život popadije iz njenog ugla.

Vikipedija piše da je diplomirala istoriju umetnosti, a da je za duhovnu muziku počela da se zanima još na časovima veronauke u osnovnoj školi u Ulcinju. Srednju muzičku školu završila je u Beogradu i, kako se ističe, „dve godine za redom osvajala je specijalno prvo mesto kao solista na državnom takmičenju “Zlatna Sirena” u Beogradu“. Danica se bavila i glumom, a završila je školu glume u pozorištu “Duško Radović”, takođe u Beogradu. Kada se preselila u Bar krajem 2009. godine upisala je gimnaziju “Niko Rolović”, a pevala je u horu “Antivari musica” i etno grupi “ZORA”.Danica je popadija jer je u braku sa đakonom Ivanom Crnogorčevićem i ima četvoro dece, a svojevremeno je pričala kako je biti popadija.

- Ja sam jedna od mnogih koje su se ostvarile na oba polja, tako da deca i porodica uopšte nisu prepreka, ako se, naravno, udate ili oženite osobom koja vas podržava u vašem radu i koja vam pomaže da ostvarite svoje želje i planove vezano za taj posao. Ako vas voli, onda svakako da će to podržavati i biti uz vas. Moj suprug i ja smo zajedno u ovome što radim, imamo i zajedničke projekte. On ima velikog dara za pisanje, ne samo pesama nego uopšte. Između ostalog, autor je i pesme koja je doživela veliku popularnost kod naroda. To što sam mlada postala majka i što već imam troje dece, to je najveće bogatstvo koje mladi treba da steknu što ranije, a ne da čekaju da se „nažive”. A odluka je svakako bila udaja za mog supruga i naše ljubavi, koja se temelji prvenstveno na ljubavi prema Gospodu - ispričala je jednom prilikom Danica i dodala:

– Otkad smo stupili u bračnu zajednicu, živimo odvojeno. Uglavnom sami vodimo brigu o našoj deci, naravno, bake i deke su uvek tu da nam pripomognu - izjavila je etno pevačica.

Danica je objasnila kako izgleda njen dan kao popadije u braku sa đakonom.

– Dan je sličan kao i svačiji drugi, isto svaki dan nosi nova dešavanja i nova iskušenja. Jedino što se razlikuje jeste to što svesno treba da predstavljamo crkvu u svakom momentu u javnosti i neke stvari se ne opraštaju iz ugla ljudi koji to posmatraju. Veliki je blagoslov biti u crkvi i služiti Bogu i narodu na taj način. Koliko je velika uloga sveštenika u društvu, toliko je značajna i uloga njegove supruge, popadije – istakla je ona i dodala:

– Trudimo se da sve što radimo bude usmereno ka služenju bogu i bližnjima. Kako uči naša vera, svaka porodica jeste mala crkva, te se trudimo da u našoj vlada harmonija, uzajamno poštovanje, ljubav, strpljenje. Dečica s radošću učestvuju s nama u čitanju molitvi, kađenju kuće, pevanju tropara i ostalih duhovnih pesama. Trudimo se da što više obilazimo naše svetinje – izjavili su Danica i đakon Ivan, koji su najstariju ćerku Kasijanu krstili dok je bila u inkubatoru, nakon čega joj se stanje poboljšalo. Njen suprug Ivan kaže da je oduvek razmišljao da postane đakon.

– Otkad sam spoznao sebe, razmišljao sam o smislu života. To pitanje me je uvek tištilo, kako bi Dostojevski rekao: „To su tragična pitanja”, koja nekog susretnu sa 40 godina, a mene, na sreću, u ranoj mladosti. Shvatio sam da mora postojati nešto izvan onog što mi telesnim očima vidimo. Kršten sam kao dete u Srbiji, u Omoljici, odakle je moja majka, a u crkvu sam prvi put otišao s bakom, naučio molitvu “Oče naš”. Kada sam završavao osnovnu školu, počeo sam da čitam Stari zavet, koji je za mene bio otkrovenje, i te priče su me ispunjavale i motivisale. Kroz njih sam shvatio da Bog postoji i učestvuje u našem realnom životu – započeo je jednom prilikom Ivan, te nastavio:

– U srednjoj školi su nastavila da tinjaju stara pitanja. Jednog dana kada je išla litija do manastira Ostrog od Podgorice, bio sam druga godina srednje škole, zakasnio sam i rekao da sutra idem sam. Zaputio sam se peške od Podgorice ka Ostrogu, da bih od Bogetića nastavio bos, po starom narodnom običaju. Rekao sam: “Sveti Vasilije, ako mi ti ne otkriješ pravu istinu, neće niko.” Na Ostrogu zadesim jednog čoveka, koji mi kaže: „Evo, ako čitaš Akatist Svetom Vasiliju 40 dana, bog će sigurno uslišiti molitvu za koju se molimo”, i ja sam ispoštovao to pravilo i nakon toga mi se put otvorio. Otišao sam kod kivota Svetog Simeona Dajbapskog, gde sam se prvi put ispovedio, pričestio, i tada je počeo moj intenzivni put ka veri i pravoj, istinskoj spoznaji boga. U tom momentu kada sam spoznao boga, za mene je sve bilo suvišno. Nijedna lepota ovoga sveta ne može da nadomesti tu lepotu koju doživimo kad smo u zajednici s Bogom - kazao je jednom prilikom Ivan Crnogorčević.

Danica Crnogorčević ističe da su je roditelji usmerili ka pravoslavlju.

– U vrlo ranom detinjstvu postala sam svesna svojih korena, odnosno svoje pravoslavne vere. Zahvaljujući roditeljima, koju su me izveli na pravi put, posle je to išlo samo, Gospod je samo dodavao, te sam vrlo rano prvo naučila pojanje liturgije, zatim duhovne pesmice, tropare, a kasnije je sasvim prirodno došlo i interesovanje za tradicionalnu muziku kao usko povezanu s našom duhovnošću - rekla je svojevremeno.

Ćerku krstili dok je devojčica bila u inkubatoru

Danica i Ivan Crnogorćević imaju četvoro dece. Njihova ćerkica Kasijana vodila je hrabru borbu ubrzo nakon rođenja, devojčica je rođenja dva meseca pre termina usled visokog pritiska njene mame, koji je iznosio 230/125.

"Pre dve godine, 10. februara, sveštenik Predrag Šćepanović krstio je Kasijanu u inkubatoru u trenucima kada je bila u kritičnom stanju", naveo je ranije Ivan na Fesjbuku. Danica je o tom životnom periodu ispričala sledeće: "Poslata sam hitno u Klinički centar, a pola sata po dolasku pukao mi je vodenjak, Gospod je tako uredio. Kada se rodila, doktori su se borili za Kasijanin život na neonatologiji, ali gotovo da niko nije verovao da će uspeti da se izvuče.

Dan posle porođaja je nazvao vladika i rekao da bi Kasijanu trebalo krstiti što pre. Odmah posle krštenja bebino stanje je krenulo nabolje. Dok je bila u inkubatoru, svi su je zvali Živka, a prohodala je sa 11 meseci, mada je na rođenju bila teška samo kilogram i po. Ljudi nisu svesni koliko je važna Sveta tajna krštenja. Takođe je važna i molitva. Tokom trudnoće sam svakodnevno čitala Akatist Presvetoj Bogorodici, Psaltir, kao i Sveto pismo, tokom zime sam i noćila u manastiru Ostrog. Uverena sam da je moja čvrsta vera u Gospoda pomogla da beba preživi".

Devojčica je dobila ime po naslovu knjige vladike Nikolaja, koju je njen suprug, u to vreme njen verenik, poklonio Danici. Oboje su odlučili da se Kasijana tako zove.

Bila je na meti kritika i skandalaPevačica Danica Crnogorčević nedavno se našla na meti kritika nakon što je otpevala svoju verziju crnogorske himne. Naime, ona je numeru izvela nešto drugačijim tekstom koji govori o zajedničkoj junačkoj prošlosti i bratstvu Srbije i Crne Gore. U izmenjenom tekstu koji je Danica pevala, nije bilo uvredljivih delova koji se tiču crnogorske nacije, pa je pevačica etno muzike u spornoj i izmenjenoj verziji otpevala “jedina si za slobodu ti ostala srpskom rodu”.Kasnije se tim povodom oglasila i sama Danica.

„Meni je drago što se naš narod nakon svega ujedinio. Kada su me svi mediji pitali vezano za to, rekla sam da ne želim da dajem izjave. To su poslednji politički trzaji. Videli su da njih nigde nema i da gube konce. Ja tu himnu izvodim više od pet godina, a oni su se tek sada aktivirali“, odgovarila je Danica za „Blic“ i objasnila da verzija numere koju je otpevala postoji još iz 1863. i 1864. godine:

„Ta numera je iz 1863. i 1864. godine. Postoje pisani arhivski tragovi, rukom pisani stihovi himne. Nisam ništa izmislila, niti sam dodala strofe. Te strofe su postojale mnogo pre nas svih.“

Autor: M.K.