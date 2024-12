Zapevao, pa otvorio dušu pred našim kamerama!

Kontroverzni šoumen Bojan Jovanovski u javnosti poznatiji kao Boki 13 od pojavljivanje na estradnom nebu izazivao je veliku pažnju.

Od prvog trenutka, kada se pojavio bio je obučen kao žena, a sve vreme je propagirao skupocene marke, buržujski i lagodan život kojim je živeo.Nekoliko puta bio je u rijalitijima i uvek je intrigirao javnost svojim pojavljivanjem.

Međutim, onda se povukao iz javnosti i nekoliko godina kasnije se transformisao, te se u javnosti pojavio sa dosta kilograma manje, obučen kao pravi gospodin. Boki 13 je svoj izgled doveo do neprepoznatljivosti, te je tek tada mnogima ličio na muškarca, no u usnama je i dalje imao silikone (biopolimer). No, 2019. godine kao bomba odjeknulo je da je Boki 13 uhapšen pod optužbom za reketiranje, a čitava akcija odigrala se na putu za Mikonosu, na graničnom prelazu za Grčku. Tako je, u sekundi, planirane tropske dane na ovom luksuznom i nimalo jefitnom ostrvu Boki 13 zamenio onim u zatvorskoj ćeliji.

Klupko je počelo da se odmotava, a prvo pitanje koje se nametnulo jeste kako je Boki 13, koji je od 2010. godine tri puta ulazio u rijaliti programe, za svega četiri godine stekao milionsko bogatstvo?

On je prvobitno bio osuđen na devet godina zatvora, međutim prošle godine je pušten na slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja.

Boki 13 sada je pred našim kamerama na promociji svog spota u Skoplju dao emotivnu izjavu.

- Ispred mene je period borbe za goli život i zdravlje. Prethodno sam imao terapijski tretman, pa sam došao ovde, jer je ovo moj posao, a moj posao je moj život. Bez zdravlja džaba sve. Ova pesma je posvećena mojoj majci, koja je moja glavna heroina. Ne možete da zamislite koliko je značajna njena podrška. Ovde je i moj tata. Veče je posvećeno mojoj majci i ocu - poručio je Boki 13.

U nastavku pogledajte kakve kadrove smo zabeležili na njegovoj promociji u Skoplju.

Autor: M. K.