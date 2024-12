Do sada ih nismo videli!

Makedonski šoumen i zvezda Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, uhapšen je u akciji "Reket", a potom i osuđen jer je određene moćne i uticajne ljude u Makedoniji navodno ucenjivao i tražio im ogroman novac. On je u Skoplju osuđen na devet godina zatvora, a prošle godine je pušten na slobodu. U čitavu aferu bio je umešan i Mile Jovanovski, otac Bokija 13 koji je kaznu služio u kućnom pritvoru. Kružila je priča da je porodica Jovanovski rešila da se iseli iz Skoplja, ali to se nije desilo.

Boki 13 večeras je organizovao promociju pesme i spota u Skoplju, a tamo je i naša ekipa. Usnimili smo šoumena, ali i njegove roditelje, majku Jasminku i oca Mileta, koji se do sada nisu pojavljivali u javnosti.

- Ispred mene je period borbe za goli život i zdravlje. Prethodno sam imao terapijski tretman, pa sam došao ovde, jer je ovo moj posao, a moj posao je moj život. Bez zdravlja džaba sve. Ova pesma je posvećena mojoj majci, koja je moja glavna heroina. Ne možete da zamislite koliko je značajna njena podrška. Ovde je i moj tata. Veče je posvećeno mojoj majci i ocu - poručio je Boki 13 večeras na svojoj promociji.

U nastavku pogledajte i kako se Boki pozdravio i zagrlio sa svojim roditeljima na promociji:

Moj sin je osuđen po propagandi

- Supruga mu ide u posetu. Boki je živa vatra. On radi to što niko ne zna i ne može da radi. Boki je osuđen po propagandi. Neko ga je iskoristio. On je u zatvoru, a drugi se kriju. Smešno je, svi građani znaju. Marina dok je bila živa i Futa su dolazili. Kad je bilo ono spektakularno hapšenje, mnogi ljudi su ga ostavili. Nisu imali nikakve dokaze, a osudili su ga. Sve je urađeno sa dosluhom sa vlastima koje su i dan danas na funkcijama. Zamislite prekid kazne dobijaju ljudi koji nemaju tako ozbiljnih zdravstvenih problema, njemu ne daju - govorio je Mile Jovanovski kroz suze tokom Bokijevih zatvorskih dana.

