Bivši i proslavljeni vaterpolista, Nikola Rađen, nedavno se razveo po drugi put, a nakon toga došlo je i do njegovog prvog susreta sa bivšom suprugom, Anom Kokić.

Pevačica Ana Kokić i bivši vaterpolista Nikola Rađen razveli su se pre pet godina, nakon čega se on ponovo oženio pevačicom Milicom Ristić, a potom se nedavno i razveo od nje. Sada, Rađen je progovorio o prvom susretu sa Anom nakon svega.

- Mi smo bili na jednoj humanitarnoj zabavi, mislim da je to bila 2007. godina, mene je Ana tada polila vodom. To je namerno uradila, da bi dobila moju pažnju. Ja sam se okrenuo, ali pošto je ona niža, ja sam gledao levo-desno, nisam video ko je i tek onda sam shvatio da je ona. Nije bila ljubav na prvi pogled - rekao je Nikola, a potom se osvrnuo i na novinske napise i sav hajp oko njihove veze:

- Kada smo Ana i ja stupili u vezu, počeli su novinski napisi, što je za mene bio potpuno nepoznat teren. Nekako smo oboje to prevazišli, čak smo se i fotografisali za neke magazine, ali su kasnije napisi postajali sve gori. Kao javne ličnosti, to smo preživljavali u užem krugu ljudi i prevazilazili zajedno - rekao je on.

Kako je Rađen istakao, u početku mu je sve to prijalo.

- Laskalo mi je što smo bili najpoznatiji par, a to ima i svoje benefite, ali iskreno da vam kažem – kada sam čekao red u pošti ili banci, nije to bilo baš neko ludilo - priznao je Nikola.

"Drugi put sam se oženio iz ljubavi"

Nikola Rađen dotakao se i svoje druge žene, Milice Ristić, od koje se razveo posle dve godine braka.

- Drugi put sam se oženio iz ljubavi. Zašto se ne bih oženio? Mislim da nisam bio zlonameran i verujem da sam uradio sve što sam mogao i kako mi je srce govorilo. A što se završilo kako se završilo, možda je tako moralo da bude. Iz svega toga ne bi bilo Alekseja, koji je živ i zdrav. Tako da, pored svih medalja, imam tri najsjajnije iz tih brakova - rekao je on.

Autor: Nikola Žugić