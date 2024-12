Zanima ga sve što ne treba: Milica Mandić otvorila dušu, pa otkrila koliko joj je sin promenio život!

Milica Mandić otkrila je koliko joj je sin promenio život.

Naša dvostruka olimpijska šampionka u tekvondu Milica Mandić danas Đuričić se prosle godine u aprilu ostvarila u najboljoj ulozi, a to je uloga majke.

Ona je prošle godine na svet donela sina Mateja, a jednom prilikom otkrila je koliko je zapravo majčinstvo promenilo nju i njen život.

- Apsolutno. Mislim da je ovo najveća promena i za mene kao osobu, kao i za Markov i moj brak, jer je došao jedan mali dečak koji je sada prioritet, koga volimo i koji zavisi od nas. Mislim da je to nešto što me je najviše ispunilo. Ponekad, koliko god da je dan bio težak i zahtevan, preumorna, jedva čekam jutro da mi se sin probudi, da mi se nasmeje i da vidim nešto novo jer je sad period u kome se on menja iz dana u dan i radujem se svakom njegovom novom zubiću. Šta god da kaže i šta god da uradi, kada puzi, mislim da su to stvari koje ne mogu da se mere ni sa čim. I ja na neki način rastem zajedno sa njim, učim nove stvari i vidim koliko sam sposobna za njih, odnosno, za nešto za šta nisam ni znala da mogu da budem ali to je sve deo nekog našeg zajedničkog sazrevanja - rekla je Milica.

Ona je istakala kako je njoj i suprugu sada prioritet sin, kako se do sada usmeravala na karijeru i njen odnos sa Markom, a kako je sada istakla Mateja im je centar sveta.

Ona ističe da joj je sin sada prioritet.- Jeste. Do sada smo bili odgovorni naravno za sebe i za svoju porodicu, i kako smo rasli i ravijali se, gledali smo neke svoje prioritete. Usmerila sam se na svoju karijeru, na Marka i na naš brak, ali sada je došao mali dečak koji apsolutno zavisi od nas. Želimo da lepo spava, lepše jede i da bude srećan mali dečak. Mislim da je to apsolutno prioritet i da sve naše obaveze koje možda moramo Ili ne moramo odmah da uradimo, stavljamo po stranu je znamo da imamo Mateju koji apsolutno čeka da budemo sa njim.

Milica je takođe kroz smeh istakla kako joj sina igračke i ne interesuju previše.

- Naravno, sve što ne treba (smeh). Struja, kablovi, u kuhinji kolica koja se pomeraju, rerna, kanta za đubre… Stalno se čuje: “Stani, pec-pec, skloni se.” Presimpatičan je. Sve što mi zaobilazimo, kao na primer lajsna između kuhinje i dnevne sobe, sve ga zanima. Te stvari su mi presmešne. Igračke ga manje zanimanju nego kablovi i struja iako su sklonjeni u ćošku, ali Mateja uvek pronađe put - otkrila je ona.

Autor: K.Kelava